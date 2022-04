Explosieve aardappelen te koop in Merkem

Opmerkelijk beeld bij een landbouwer in Merkem: onder een bordje ‘aardappelen te koop’ lijkt het alsof de landbouwer in kwestie ook nog wat anders in de aanbieding heeft.

Wie dezer dagen in Merkem op zoek is naar verse aardappelen, rechtstreeks van bij de boer, let beter twee keer op wat hij of zij in zijn mandje legt. Bij een landbouwer in de Houthulstse deelgemeente zou je er wel eens explosieve puree kunnen mee maken. Bij het werken op zijn akker vond de landbouwer immers enkele springtuigen uit de Eerste Wereldoorlog. In plaats van die te laten liggen en meteen de politie te bellen, besloot de landbouwer om de explosieven bij elkaar te rapen en samen te proppen in de gaten van de betonpaal waar hij zijn reclamebordje ophing.

DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, werd ondertussen wel verwittigd en kwam de explosieven ophalen. “Het ging om Engelse mortieren van meer dan honderd jaar die nog altijd konden ontploffen en dus nog zeer gevaarlijk waren”, klinkt het daar. “We hebben alles meegenomen volgens de regels de kunst en de mortieren liggen in Poelkapelle opgeslagen tot ze vernietigd zullen worden”, zegt DOVO.