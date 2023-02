Expertisedag Over Schatten lokt 50 gezinnen naar OC Den Elver

Op zondag 12 februari schoven ruim 50 gezinnen in OC Den Elver in Elverdinge aan met hun verhoopte kunstschat voor de expertisedag Over Schatten, een organisatie van Cultuursmakers Elverdinge Bijeen. “In tijdsloten kon aangemeld worden om kunst en antiek, zilver of goud, of speelgoed te laten taxeren door vijf experten”, zeggen organisatoren Dominik Vandendriessche en Diederik Vandenbilcke.

De vereniging is ontstaan uit VTB-VAB, die in de loop der jaren evolueerde van een toeristenbond naar een culturele vereniging en in 2008 werd de naam dan ook veranderd in vtbKultuur. Begin vorig jaar trakteerde de vereniging zich op een nieuwe naam met Cultuursmakers.

Carine Camu (62) en echtgenoot Danny (61) trokken naar de expertisedag met een gigantische vaas. “Een stuk dat we kregen van mijn stiefmoeder bij het leegmaken van haar villa toen ze bij mij pa introk. We waren nieuwsgierig naar de waarde. Helaas bleek het maar een replica te zijn van een Sèvres-vaas uit de gerenommeerde Franse porseleinfabriek uit de 18de eeuw. Ze heeft toch een decoratieve waarde van 500 euro, zo wisten experten Ignace Van Canneyt en Philippe Van Gheluwe ons te vertellen. Jammer dat we niet over de tweede vaas van het koppel beschikken. Ik twijfel om ze te verkopen, want ze heeft vooral een emotionele waarde”, vertelt Carine. (RLa)

Info: www.cultuursmakers.be/elverdinge-bijeen.