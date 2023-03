Exclusieve supercars starten aan d’Arta in Ardooie

Meer dan 50 exclusieve wagens vertrekken zondag 12 maart om 10 uur aan diepvriesgroentebedrijf d’Arta in de Pittemsestestraat voor hun ‘Speed & Meet Belgium GT-Tour’. Daarna rijden ze naar Doornik en komen ten slotte aan op de Grote Markt in Oudenaarde. “Geen snelheidsrace maar een ontspannende topdag voor autoliefhebbers”, zegt mede-organisator Rune Ameye.

Organisatoren zijn Rune Ameye (19) en Stan Buysschaert (17). Jonge autoliefhebbers die graag auto’s spotten en er zo toe gekomen zijn om auto-events te organiseren. Nu zondag is het hun eerste editie van de ‘Speed & Meet Belgium GT-Tour’.

“De ‘Speed & Meet Belgium GT Tour’ focust zich op exclusieve wagens zoals Lamborghini, Porsche, Ferrari en nog enkele exclusieve merken”, zegt Rune. “En er is maar een beperkt aantal plaatsen om mee te doen aan deze ‘tour’. In totaal zijn er 53 exclusieve ‘supercars’ ingeschreven.”

Parkeren op Grote Markt

De exclusieve wagens staan van 10 tot 11.30 uur op de terreinen van d’Arta in de Pittemsestraat. “Er is daar een ontbijt voorzien voor de deelnemers. Anderhalf uur later vertrekken ze naar ‘Ferme Delgueule’ in Quain (Doornik) waar ze omstreeks 12.30 uur aankomen en er een diner voorgeschoteld krijgen. Om 14.30 uur gaat het dan naar de laatste stopplaats op de Grote Markt in Oudenaarde. De parking zal daar gereserveerd zijn voor deze exclusieve GT-tour-wagens. De deelnemers kunnen er in het ‘Centrum van De Ronde Van Vlaanderen’ terecht voor een dessert en koffie om hun topdag voor autoliefhebbers af te sluiten.”

Lamborghini Huracan

Kenners kunnen alvast een Ferrari 812 sf, Lamborghini Huracan, Porsche GT3RS en een Mercedes AMG GT s spotten! En dat zijn er maar enkele. Liefhebbers van mooie en sportieve wagens zijn uiteraard welkom om op de drie locaties de supercars te gaan bekijken en bewonderen. En in Ardooie zullen er naast de wagens van de deelnemers ook nog wel supercars te zien zijn van geïnteresseerde autofreaks. Maar iedereen is uiteraard welkom. (IB)