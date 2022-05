Exclusief woonproject Warelles in Rumbeke officieel ingehuldigd

Op vrijdag 6 mei opende burgemeester Kris Declercq (CD&V) en schepen van omgevingsvergunningen Nathalie Muylle (CD&V) officieel Warelles in aanwezigheid van de residenten en de buren.

300 meter van het Kaasterkasteel (Sterreboskasteel) stond ooit een tweede kasteel. Op het einde van de 16de eeuw bouwde Marguerite de Hamécourt voor haar zoon Jean-Baptiste het kasteel Spytenburg, ook wel het Warelleskasteel of het Verzonken Kasteel genoemd, het bevond zich op de locatie van het landgoed Warelles. Het werd in de periode van de Franse Revolutie afgebroken.

Hendrik Vermoortel

Het project van de bouwheren Patrick Debusseré en Petrovsky Vanmeerhaeghe en getekend door architect Hendrik Vermoortel (+ 2015) en gebaseerd op Fallingwater (USA), de parel aan de architecturale kroon van toparchitect Frank Lloyd Wright gebouwd in 1937. Het tijdloos karakter van dit stuk Unesco werelderfgoed blijft boeien door zijn horizontale, verspringende lijnen en grote overkragende terrassen en daktuinen. “Architect Hendrik Vermoortel heeft daar de mosterd gehaald”, aldus bouwheer Patrick Debusseré en hij kwam met het vernieuwende idee van gestapelde villa’s. Het project in een groene en rustige parkomgeving heeft alles van ruime villa’s naast en op elkaar, maar het zijn ook (grote) luxueuze appartementen met alle voordelen van een appartement, maar zonder de nadelen ervan. Elke gestapelde villa is verschillend qua grootte, indeling en terras en heeft een dubbele garagebox in de ondergrondse garage waar men gemakkelijk in- en uit kan rijden.”

Eerste bewoners

Stefan Pilate en Jane Pappijn, eigenaars-uitbaters van de Carrefour naast de post in de Meensesteenweg waren de eerste officiële bewoners. Op vraag wat hen heeft aangezet om hier te kopen en er te komen wonen zegt Stefan: “We hebben lang gezocht en zijn uiteindelijk in Warelles aanbeland, de rustige omheinde locatie in het residentiële deel van Rumbeke en toch dichtbij Roeselare, de opvallende architectuur en de grote privacy bekoorden ons direct, we hebben hier altijd dat vakantiegevoel thuis. Het totale project omvat 23 woongelegenheden (18 appartementen en 5 penthouses), er zijn er nog zeven ‘casco’ te koop. Heel wat van de eigenaars zijn van buiten Roeselare en waren enorm gecharmeerd door dit unieke én vernieuwend project.