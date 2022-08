Exact 80 jaar na zijn overlijden is portret Edouard Vanfleteren weer in familiehanden

Marc Vandendriessche (62) uit Marke startte een halfjaar terug de zoektocht naar de familie Vanfleteren. Hij een schilderijtje van Edouard Vanfleteren liggen en wilde dat terug bezorgen aan de rechtmatige eigenaars. Afgelopen weekend ontvingen de achterkleinkinderen het portretje.

Een statig kostuum boven een wollen trui, een volle witte snor en een blik die nergens naar tuurt. Het portret van een oudere man charmeerde een in de jaren zeventig nog jonge Marc Vandendriessche. Het fijne schilderijtje hing bij Kamiel, een buur van hem in de Hector Casteleinstraat in Marke.

Toen die in 1980 overleed, schonken zijn nakomelingen het aan Marc. Die posteerde het in zijn ouderlijke thuis aan een muur, maar toen hij trouwde en ging samenwonen, verdween het kunstwerkje op zolder. Tot na het pensioen van Marc. “Ik vond dan ook dat het portret terug moest naar de familie.

Zo gezegd, zo gedaan? Niet echt, want het zou een halfjaar duren vooraleer Marc effectief rond de tafel kon zitten met de nazaten van Edouard. “Ik wist dat het om ‘Wardje’ Vanfleteren ging en met die info ging ik op zoek. Ik vond zo een rouwprentje met dezelfde beeltenis. Dankzij heemkundige Filip Decock kreeg ik de stamboom van de familie. Na nog enig speurwerk kon ik dan uiteindelijk contact opnemen met Dominique Vanfleteren.”

Symbolisch

Dominique is de achterkleinzoon van Edouard en zakte maandag 15 augustus af naar café het Schuttershof in Marke, samen met zijn zus Cathérine en broer Xavier. Allemaal groeiden ze op in de Kortrijkse deelgemeente, maar weken ze uit. De familie zou bij menig Markenaren wel nog een belletje moeten doen rinkelen. Edouards zoon stichtte namelijk in 1928 de vennootschap Vanfleteren & Billiet Marke (VBM) dat handel dreef in koloniale voedingswaarden.

Dat ze maandag kozen om het schilderij overhandigd te krijgen, was symbolisch. Het was dag op dag 80 jaar geleden dat hun overgrootvader het leven liet. Voor de nakomelingen was het een leuke ontdekking, te meer omdat ze weinig weten over hun voorvader. Doordat zowel hun grootvader als vader jong stierf werden weinig verhalen overgeleverd. “We weten dat hij als bareelwachter werkte en ook een tijdje cafébaas was in ‘In den ouden tijd’.”

Wie van de drie kleinkinderen het portretje mag houden, is nog geen uitgemaakte zaak. “Dat zullen we nog moeten uitvechten, want we hebben elk wel een plaatsje om het te hangen. ”, zegt Dominique met de lach. “Wel zijn er nog twee gelijkaardige schilderijtjes die bij familie hangen – wel met een andere achtergrond. Ze zijn ook geschilderd door Bourgois, een schoonbroer van onze grootvader Georges.” (JD)