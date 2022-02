Ex-topturner Günther Couckhuyt gaat 12 keer afzien tot op het bot en dat voor het goede doel

De topturncarrière van Günther Couckhuyt ligt ondertussen 15 jaar achter hem. Maar op zijn 40ste wil hij nog eens zijn sportieve grenzen verleggen. Voor zichzelf, maar vooral ook voor het goede doel. En dat is Het Ventiel, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met jongdementie.

Günther Couckhuyt is actief op de Izegemse sportdienst, is conciërge van het sportcentrum en is trainer bij Gym Izegem. Met zijn gezin (vrouw Elke Declercq en (plus)dochters Romy (15), Aube (12) en Eden (10)) woont hij bovenin de Skyline Arena. “Ik heb eigenlijk alles wat mijn hart begeert, maar toch had ik het gevoel dat er iets ontbrak”, aldus de gymnast die in 2004 (Athene) en 2008 (Peking) de kwalificatie voor de Olympische Spelen net misliep. “In december ben ik 40 geworden en dat zet je toch aan tot denken. Sommige mannen gaan dan gekke dingen kopen, ik wilde me sportief nog eens tot het uiterste plooien.”

Passende hulp

Daar bovenop kwam nog dat zijn pa Eddy vorig jaar overleed. “Op zijn 47ste werd de diagnose van jongedementie gesteld. 15 jaar lang heeft mijn ma (Marie-Madeleine Bossant, red.) met hart en ziel voor hem gezorgd. Maar dat was alles behalve gemakkelijk natuurlijk. Op bepaalde momenten moesten we hem iedere dag gaan zoeken. Hij ging wandelen, maar vond de weg naar huis niet meer terug. Passende hulp is ook niet evident, tot mijn ma Het Ventiel ontdekte. Via diverse activiteiten en met behulp van buddy’s proberen ze de jongdementen en de familie aangename tijden te laten beleven. Ik wil die organisatie nog meer in de kijker zetten en via mijn actie ook financieel ondersteunen.”

Ik weet wat het is om tot het uiterste te gaan, maar ik begeef me nu op onbekend terrein

Günther gaat 12 uitdagingen aan die hem fysiek tot het uiterste moeten drijven. “Ik heb de actie omgedoopt tot de ‘12 VENTIELerende Werken’. Op Facebook zul je kunnen volgen welke uitdaging ik wanneer aanvat. Ik heb mezelf een jaar gegeven. Tegen eind 2022 moeten ze allemaal afgewerkt zijn. Ik zet daar nu nog geen specifieke data op. Ik ben bijvoorbeeld al ingeschreven voor de marathon in het Zoniënwoud in april, maar het kan zijn dat ik die bijvoorbeeld als training zie en pas later op die volle marathon mik. Veel zal ook afhangen van hoe mijn lichaam reageert.”

Ultieme 12de werk

Maar Günther legt zich wel degelijk tijdsdruk op. “Alle 12 moeten ze tegen eind dit jaar vervuld zijn. Ik laat me ook sponsoren per uitdaging en als ik die niet haal, dan verdubbel ik het gesponsorde bedrag voor die activiteit.” Bij sommige van de sportieve uitdagingen krijgt Günther ook het gezelschap van collega’s Bart Colpaert en Cedric Gerne. “Ik ben nu al volop aan het trainen en ik voel me ook gelukkiger. Ik heb duidelijk dat presteren nodig, bovendien komt er ook endorfine vrij tijdens het sporten.”

Nog niet alle 12 werken zijn ingevuld. “Er zijn er nog twee open. Het twaalfde en ultieme werk laat ik over aan mijn volgers, die mogen dat voor mij uitkiezen. Over het elfde moet ik zelf nog de knoop doorhakken. Opnieuw een volledige spagaat doen… Ik ben er nog niet uit. Als voormalig turner weet ik natuurlijk wat het is om tot het uiterste te gaan, maar nu begeef ik me dus ook op onbekend terrein. Maar dat maakt het alleen maar boeiender. Hopelijk blijft mijn lichaam meewerken en kan ik ze tegen eind 2022 alle 12 afvinken.”