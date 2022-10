Ex-topcrosser Ivan Messelis blikt vooruit op seizoen: “West-Vlaanderen is en blijft een crossprovincie”

Het veldritseizoen is alweer ruim een maand aan de gang en met de Superprestige in Ruddervoorde vindt dit weekend ook de eerste West-Vlaamse klassementscross van deze winter plaats. Ex-topcrosser Ivan Messelis (64) blikt vooruit.

Ivan Messelis won tijdens zijn carrière maar liefst 206 crossen. Zowel bij de nieuwelingen, junioren als toenmalige liefhebbers veroverde hij de Belgische driekleur. Op wereldkampioenschappen moest hij twee keer vrede nemen met een zilveren medaille. Zijn grootste zege boekte Messelis in het seizoen 1985-1986, toen hij de prestigieuze Superprestigecross in Zillebeke op zijn naam schreef.

Dit weekend trekt diezelfde Superprestige zich op gang met de jaarlijkse veldrit in Ruddervoorde-Baliebrugge. Op de weide van de familie Pyfferoen zullen Eli Iserbyt en co voor de zege strijden. “Donderdag ben ik naar Ardooie geweest en heb ik enkele renners bezig gezien. Veel is er niet veranderd. Met de crossers die er nu zijn, gaan we een mooi seizoen tegemoet. Als de grote kanonnen er straks in november bij komen, zal er natuurlijk veel veranderen. Maar op dit moment wordt alles mooi verdeeld. Dat zal dit weekend goed te zien zijn. Vorig weekend was er de Wereldbeker in Tabor. Dit weekend is er eerst Ruddervoorde en Maasmechelen. Dinsdag is er ook nog eens de Koppenbergcross. De koek zal mooi verdeeld worden tussen de pure crossers enerzijds en de wegrenners anderzijds.”

Messelis vreest dat het voor de pure crossers, die van veldrijden hun enige specialiteit maken, almaar moeilijker zal worden. “Vroeger had je er met Van Aert en Van der Poel twee die de combinatie maakten. Nu zijn het er al een pak meer. Er is een hele evolutie in de cross. Je kan het seizoen in drie delen opsplitsen. Maar hoe het precies zal uitdraaien, kan je nu niet zeggen. Alles hangt af van het programma van de wegrenners. Gaan Van Aert, Van der Poel, Hermans en Pidcock het WK rijden? Het antwoord daarop bepaalt veel en misschien zelfs alles. Maar voor de klassementen zal het niet moeilijk zijn. Die zijn sowieso weggelegd voor de jongens die elk weekend crossen. Zij zullen de Wereldbeker, Superprestige en X2O Badkamers Trofee winnen.”

Jonge talenten

Messelis kijkt uit naar wat de jongeren kunnen brengen. “Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck zijn de pure crossers die er elke week staan. Het is aan Joran Wyseure, Emiel Verstrynge en enkele Nederlandse talenten om hen het vuur aan de schenen te leggen. Zij zullen serieus staan drummen. Ik stel me wel de vraag of zij ook in de toekomst nog voluit op de cross zullen blijven mikken of de focus naar de weg verleggen. Op basis van wat ik in de VS zag, wordt het een mooi seizoen. Dat is goed voor de sport en goed voor de cross, al vind ik dat de leegte na de top acht vrij groot is.”

En wat met de veldritsport in West-Vlaanderen? “We zijn altijd een crossprovincie geweest”, benadrukt Messelis. “Als je de internationale top 15 neemt, zitten daar snel vijf West-Vlamingen bij zijn. Dan mogen we niet klagen. In West-Vlaanderen wordt er goed gewerkt. Sven Vanthourenhout en Klaas Vantornout leveren goed werk met hun provinciale trainingen voor de jeugd”, besluit Messelis. (Tom Vandenbussche)