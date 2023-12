Ex-schooldirecteur Guido Lazeure uit Ieper blaast 75 kaarsjes uit: “Mooiste tijd van mijn leven was in Sint-Jozef”

Op 29 december 1948 zag Guido Lazeure het levenslicht. Exact 75 jaar later is Guido vooral bekend als directeur van de Sint-Jozefsschool. Die functie oefende hij uit van 1980 tot 2014. Ook bijna tien jaar later blijft hij nog betrokken bij de school, onder meer via de werkgroep van ‘200 jaar Sint-Jozefsschool’.

Guido Lazeure groeide op in Wulvergem in een gezin van zes kinderen. Hij was de tweede oudste. Het stond in de sterren geschreven dat Guido een carrière in het onderwijs tegemoet ging. “Grootvader Omer Lazeure en vader Albert Lazeure waren allebei directeur van de school van Wulvergem”, zegt Guido. “Samen hebben we meer dan 100 jaar lesgegeven.”

Welk pad volgde je na de basisschool in Wulvergem?

“In het middelbaar volgde ik drie jaar Latijn-Grieks in het College van Ieper. Na drie jaar trok ik naar de Normaalschool Sint-Thomas. Daar hadden mijn grootvader en vader ook schoolgelopen. Ik bleef er vier jaar en vanaf mijn 19de begon ik met lesgeven.”

Was dat meteen in de Sint-Jozefsschool?

“Neen, ik startte op 1 september 1968 in de lagere school van het College. Na 12 jaar in het College – het laatste jaar ook als taakleerkracht – volgde ik zuster Jeanne op als directeur van Sint-Jozef.”

Privé Guido Lazeure werd geboren op 29 december 1948 in Wulvergem. Hij is getrouwd met Annemie Leleu, met wie hij sinds 1976 in de Gildenstraat in Ieper woont. Samen hebben ze twee zonen en zeven kleinkinderen. Loopbaan Hij begon op zijn 19de als leerkracht lager onderwijs in het College van Ieper. Van 1980 tot aan zijn pensioen was hij directeur in de Sint-Jozefsschool. Vrije tijd Tijd maken voor de familie, Jefs Moaten, werkgroep ‘200 jaar Sint-Jozefsschool’ en reizen.

Intussen woonde je ook in Ieper, op een boogscheut van de school.

“Langs de Rolleweg is het maar 200 meter tot aan de school. Samen met mijn vrouw Annemie Leleu – die jarenlang kleuterleidster was in de vrije basisschool in Sint-Jan – woon ik sinds 1976 in de Gildenstraat. Onze zonen Stijn (47) en Jan (45) gingen naar de kleuterklas in Sint-Jan en het lager onderwijs volgden ze in de Sint-Jozefsschool.”

Wat zijn jouw grootste verwezenlijkingen?

“De samenwerking met het lerarenkorps is een eerste punt dat ik wil aanhalen. Doorheen de jaren was het mijn doel om als één team samen te werken. Ook de succesvolle schoolfeesten met zelfgeschreven scenario’s en zelfgemaakte attributen waren altijd fijn. Elk kind kon hier ook een rol innemen en je zag ze openbloeien. Onze school werd ook een mooie referentie dankzij onze goede doorlichtingen en sterke resultaten in de interdiocesane proefwerken. Er kwamen ook vaak positieve geluiden vanuit de middelbare scholen.”

“De eerste maanden na mijn pensioen viel ik in een zwart gat”

Hoe was het om negen jaar geleden met pensioen te gaan?

“De laatste dag was 31 augustus en ik ben toen tot middernacht op mijn bureau gebleven. Op 1 september volgde een prachtig en ongeëvenaard afscheid. Ik viel de eerste maanden in een groot zwart gat. Het administratieve luik miste ik niet, het menselijk contact wel. De periode als directeur was de mooiste uit mijn leven. De school was een tweede thuis, ik was er bijna dag en nacht. Intussen heb ik dat een plaats kunnen geven, maar het blijft speciaal om op de school te komen.”

De banden zijn niet volledig doorgeknipt, je zit nu bij Jefs Moaten en bij de werkgroep van 200 jaar Sint-Jozefsschool.

“Het was op vraag van huidig directeur én mijn opvolger Lieven Calis of ik wilde meewerken aan het jubileumjaar. Op een gegeven moment begon ik eens uit te rekenen hoelang de periode tussen de eerste schooldag op 1 september en het feest van Sint-Jozef op 19 maart was. Ik stelde vast dat het exact 200 dagen was en dat was de aanleiding om op Facebook dagelijks af te tellen naar 19 maart.”

Later die week is er ook een oud-leerlingendag?

“Op zaterdag 23 maart. We zijn volop adressen aan het verzamelen en bezig met de praktische uitwerking. Het wordt een heus huzarenstukje.”

Wat zijn jouw andere bezigheden?

“We maken veel tijd voor de familie. Tijdens mijn loopbaan was dat minder evident. Onze zonen wonen in Oost-Vlaanderen. De voorbije jaren werden we ook de trotse grootouders van zeven kleinkinderen. De oudste is intussen al 18 jaar.”

Vrijdag is het een grote dag, dan blaas je 75 kaarsjes uit. Zijn er speciale plannen?

“Iets gaan eten met mijn vrouw en genieten van de dag. Ze zeggen vaak dat achter iedere sterke man een sterke vrouw staat. Wel, in mijn geval is dat zeker zo. Er komen wellicht ook enkele kleinkinderen op bezoek. Ik zal ook even de tijd nemen om te reflecteren over wat al geweest is.”

“Het zal deze keer geen groot verrassingsfeest zijn zoals vijf jaar geleden. Toen werd ik naar de zaal in Sint-Jan gelokt en stonden daar 110 mensen klaar om mij te verrassen. Ik zal dit keer dus in alle rust genieten. Het is in ons gezin een jaarlijkse feestweek, met ook nog een zoon die op Kerstmis jarig is.”

Wat mogen we je wensen voor 2024?

“Een goeie gezondheid. Enkele jaren geleden was ik even ziek, maar dat is achter de rug. Nu voel ik me uitstekend. Ik geniet van elke dag en kijk al uit naar onze reis. We gaan binnenkort voor drie weken naar Zuid-Afrika.”