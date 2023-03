Ex-schepen van Blankenberge is nieuwe topman bij socialistische vakbond

Voormalig eerste schepen Johan Van Eeghem (52) uit Blankenberge werd op het federaal comité van het ABVV verkozen tot nieuwe ondervoorzitter van de BBTK.

De bond van de bedienden, technici en kaderleden is een van de grootste vakcentrales van de socialistische vakbond. “We wensen Johan vanuit onze afdeling van Vooruit Blankenberge heel veel succes en geluk toe in zijn nieuwe functie”, zegt woordvoerster Anneke Crevits.

Johan Van Eeghem volgt Jan-Piet Bauwens op, die na een loopbaan van 42 jaar met pensioen gaat. In 2019 trad hij toe tot het federaal secretariaat en volgde hij de Vlaamse social-profitsectoren op. Als nieuwe ondervoorzitter van de BBTK zal hij zich over de federale social-profitsector ontfermen. “Voorzitster Myriam Delmée en Johan zullen samen met de rest van het federaal secretariaat een sterke ploeg vormen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan”, klinkt het. Van Eeghem was eerste schepen in Blankenberge van 2012 tot 2014.