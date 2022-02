Ex-schepen Glenn Longeville blikt terug op voorbije drie jaar

Nadat N-VA begin deze maand de stekker uit de coalitie trok, belandden Open VLD en De Merlaan in de oppositie. Een serieuze verandering dus voor heel wat lokale politici. Glenn Longeville, die de voorbije drie jaar schepen was voor Open VLD en vanaf nu als gemeenteraadslid in de oppositie zetelt, blikt terug.

“Drie jaar geleden werd ik schepen van Jeugd, Sport, Onderwijs en Ontwikkelingssamenwerking”, vertelt Glenn Longeville. “Het was mijn eerste echte intrede in de lokale politiek. Eindelijk kon ik iets doen. Ik wou iets betekenen voor onze jeugd- en sportverenigingen. We waren gedreven en enthousiast en hadden maar één doel: Maldegem beter maken.”

“Na het opmaken van ons bestuursakkoord en meerjarenplanning wisten we dat de eerste drie jaar moeilijk zouden verlopen. We kozen integraal voor verandering. Naast onze investeringen besloten we ook om onze diensten volledig door te lichten. Met als doel: een slankere en efficiëntere organisatie. Dit was nog nooit gebeurd, maar was zeker noodzakelijk.”

Twaalf projecten

“Onze twaalf projecten werden onderling besproken en unaniem goedgekeurd door de meerderheidspartijen en later ook in het schepencollege. Dat heel wat projecten klaar zijn voor uitvoering en een ander bestuur nu met de pluimen gaat lopen, is betreurenswaardig.”

“Toen N-VA er de stekker uittrok, kwam dit voor ons totaal onverwachts. We konden zelfs niet meer in dialoog gaan. Alles was al maanden voorbereid en dat kwam enorm hard binnen, niet enkel voor mij, maar ook voor mijn collega’s. We hebben drie jaar keihard gewerkt en ons volledig gesmeten met hart en ziel. Ik vind het vooral jammer dat ze burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) de schuld geven van de coalitiebreuk.”

Het nieuw cultureel centrum en de evenementenhal zullen er nu niet komen. Dat vind ik wel jammer, want mensen komen van buiten Maldegem om van cultuur te genieten. Met een nieuw cultureel centrum in het centrum van Maldegem hadden we een boost kunnen geven aan onze lokale economie. Bovendien hadden we onder het cultuurcentrum ook een ondergrondse parking voorzien, waardoor een deel van de markt vergroend kon worden.”

Geen evenementenhal

“Tijdens de vorige legislatuur werd evenementenhal K-ba gerealiseerd. Maar die evenementenhal is te klein en nodigt niet uit om er een evenement in te organiseren. Het is net of je in een betonnen bunker zit. Daarom hadden wij een evenementenhal voorzien met een capaciteit van 1.250 personen. Ook die komt er nu niet.” (MIWI)