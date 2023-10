Ex-prof Kevin Claeys (35) is mecanicien en heeft eigen fietszaak: “Ik heb nooit het gevoel dat ik moet werken”

Voor mecanicien Kevin Claeys (35) van Flanders-Baloise zit het seizoen er dan wel op, het betekent niet dat het nu kalmer wordt voor de ex-prof. Hij combineert zijn job bij de Vlaamse pro-continentale wielerformatie nog met zijn eigen fietszaak Kevins Bikeshop in Houthulst.

Kevin is geboren en getogen Houthulstnaar. Een tiental jaar geleden reed hij nog mee in het profpeloton. “Ik reed voor de ploegen An-Post en Landbouwkrediet, maar door omstandigheden kwam er vroeg een einde aan mijn profcarrière”, vertelt Kevin. “Ik mag echter trots terugblikken op mijn wielercarrière, want ik pakte in elke categorie overwinningen, van aspirant tot prof.”

De fiets is en blijft een belangrijk deel van Kevins leven. “Al van toen ik naar school ging, was ik fiets- en bromfietshersteller en voor ik beroepsrenner kon worden, was ik aan de slag bij Fietsen Ampe in Torhout. De keuze na mijn profcarrière was dus vlug gemaakt”, vertelt Kevin.

Drukste periode

Na Willems Veranda en Roompot is hij nu aan de slag bij het pro-continentale Flanders-Baloise, waar ze al decennia met Eddy Merckx rijden. “Het was dit jaar mijn vierde seizoen. Ik doe het heel graag, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik moet werken. Ik kan hier mijn stempel drukken en heb veel vrijheid in deze boeiende en gevarieerde job. Of het nu kalmer is? Het is nu de drukste periode van het jaar. We moeten nu alle oude fietsen en onderdelen verkopen en de nieuwe fietsen klaarmaken voor de start van het seizoen. Ik zit nu vaak in de service course. De buitenlandse verplaatsingen vallen nu even weg, vanaf januari gaan we op teamstage naar Spanje.”

Kevins Bikeshop

Kevin werkt samen met jonge talentvolle renners. “Dit jaar hadden we een extreem jonge ploeg, maar die gasten zijn dankbaar en we vormen een hechte groep. Sommigen groeien later door naar de World Tour en dat zorgt voor voldoening. Ze zijn ook na hun overstap steeds vriendelijk en komen nog eens op bezoek bij de teambus”, aldus Kevin, die verder ook nog Kevins Bikeshop heeft. “Ook daar kan ik mijn vakkennis uitspelen. Sinds de coronacrisis werken we uitsluitend op afspraak. Ik ben gespecialiseerd in koersfietsen, mountainbikes en e-bikes. In mijn vrije tijd probeer ik nog altijd sportief bezig te zijn. Ik ben tien jaar gestopt, maar geen vijf kilogram bij gekomen”, zegt Kevin. (API)