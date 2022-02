Ex-priester Pieter van ‘De Mol’ stapt in het huwelijksbootje

Pieter Delanoy, die wereldberoemd werd in Vlaanderen als de mol in het gelijknamige televisieprogramma, is zaterdagmorgen getrouwd in Brugge. Drie jaar geleden gaf hij het priesterschap op voor de liefde.

In 2018 was hij zonder meer één van de meest opvallende kandidaten die ooit te zien was in het programma De Mol, dat elk jaar meer dan een miljoen kijkers aan de buis gekluisterd houdt. Pieter Delanoy, toen priester en leerkracht in het Sint-Lodewijkscollege, speelde het spel bijzonder slim in Mexico. Hij werd al snel in de armen gesloten van kijkend Vlaanderen en ook nadien was hij een graag gezien mediafiguur. Hij stofte in zijn eentje het oubollig imago van het priesterschap af en vroeg ook regelmatig aandacht voor de vzw Boeta, zijn onderwijsproject voor jongeren in Kaapstad.

Celibaat

Een jaar later, in 2019, kwam hij opnieuw in het nieuws toen hij aankondigde om officieel te stoppen als priester. Hij gaf aan iemand dat hij iemand had leren kennen. “Dan moet je eerlijk zijn en je hart volgen.” In eerdere interviews had hij zich al kritisch uitgelaten over het celibaat. Niettemin keek hij met een goed gevoel terug op zijn priesterschap.

Vandaag, drie jaar later, stapt hij dus in het huwelijksbootje met Dauphine Mouton uit Brugge. Leuk detail: zij liep ooit nog school in het Sint-Lodewijkscollega, evenwel voor Pieter er aan de slag ging. In een ver verleden speelde Dauphine ook nog bij de dames van Club Brugge.

Vanuit de redactie wensen we het koppel alle geluk toe!