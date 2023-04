Ex-leerkracht Fabienne Maes helpt nu leerlingen en ex-collega’s

Fabienne Maes uit Veurne gaf jarenlang les in College Veurne, maar besloot midden in de coronatijd een nieuwe toekomst te kiezen. Nu is ze lifecoach, heeft ze haar eigen praktijk Caminemos, en begeleidt ze OKAN-leerlingen. “Er is een nieuwe wereld voor mij opengegaan.”

Fabienne werkte 35 jaar lang als leerkracht Frans-Spaans in College Veurne. In januari koos ze voor een nieuw pad en startte ze met een coachingpraktijk voor studenten, ouders en leerkrachten.

“De trigger om te stoppen als leerkracht begon in de coronatijd. Ik moest online lesgeven en tegelijkertijd zaten er leerlingen in de klas. Daardoor verloor ik een stuk contact met de groep, omdat ik zoveel bezig was met die computers. Dat wou ik niet. Ik had al eerder te maken gekregen met een burn-out, dus herkende ik de signalen meteen. De stress werd met me echt te veel, daarom ben ik in september 2020 gestopt als leerkracht.”

Mede dankzij de steun van Christof Desloovere, de directeur van College Veurne, besefte Fabienne dat ze haar ervaring als leerkracht niet zomaar los mocht laten. Ze volgde twee jaar lang opleidingen tot lifecoach. In haar praktijk richt ze zich op leerlingen, studenten, ouders en leerkrachten.

Samen op pad gaan

“Ik weet met welke problemen die doelgroepen kunnen worstelen. Studieproblemen of socio-emotionele struggles van leerlingen in het secundair onderwijs, studenten die niet weten wat te doen als ze afgestudeerd zijn, de veranderingen in het onderwijs voor leerkrachten…: ik heb wel wat ervaring op al die vlakken en wil daarom anderen helpen hun doelen te bereiken. Vandaar ook de naam van mijn praktijk, Caminemos, wat betekent ‘laten we samen op pad gaan’.”

“Soms komen er dingen op je pad waaraan je zelf niet had gedacht, en dat was exact zo toen ik zag dat er vraag was naar begeleiders voor OKAN-leerlingen. Samen met hen kan ik op zoek gaan naar wat ze willen in hun leven. Ik ben altijd graag leerkracht geweest, maar nu pas heb ik de zingeving gevonden die ik zocht. Er is een nieuwe wereld voor mij opengegaan, en daarvoor ben ik dankbaar.” (LB)

Info: www.caminemos.be