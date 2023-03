Ex-Krak Stijn Vandamme uit Jabbeke ambassadeur van ‘Burgemeesters voor iedereen’

Stijn Vandamme (30) uit Jabbeke, drie jaar geleden nog verkozen tot Krak in zijn gemeente, is als persoon met autisme een van de ambassadeurs en gezichten van de campagne ‘Burgemeesters voor iedereen’, een project van de InclusieAmbassade dat lokale beleidsmakers moet inspireren meer in te zetten op inclusie in hun gemeente of stad.

Voor het project gaat Stijn de komende maanden langs bij verschillende gemeenteraden en colleges in Vlaanderen om zijn ervaringen met autisme op vlak van toegankelijkheid in een dorp of stad te delen.

Overdaad aan informatie en prikkels

Stijn Vandamme: “Aan lokale beleidsmakers wil ik vragen om er bij het opstellen van hun inclusiebeleid rekening mee te houden dat hun communicatie en dienstverlening ook is gericht op mensen met autisme.”

“In het dagelijks leven lukt het mij soms niet om informatie te verkrijgen of de juiste context van situaties te begrijpen in een stad of dorp, door een overdaad aan informatie en prikkels die ik moeilijk kan filteren.”

Autismevriendelijke stad

Je gemeente of stad autismevriendelijker maken vraagt geen grote aanpassingen. “Het gaat vaak om kleine dingen. Ik denk maar aan stap voor stap uitleggen hoe je een document kan verkrijgen of door concreet en duidelijk aan te duiden naar waar de bushalte is verplaatst bij een omleiding”, zegt Stijn.