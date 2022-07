Ex-gokverslaafde getuigt hoe zijn leven ontspoorde: “Ik heb er huizen doorgejaagd en belandde in de gevangenis”

Gokken begint vaak heel klein en onschuldig, maar kan wel verstrekkende gevolgen hebben. Niettemin rijzen krantenwinkels met kansspelen als paddenstoelen uit de grond. Vaak zijn het verhulde wedkantoren. Federaal fractieleidster Melissa Depraetere (Vooruit) wil daar paal en perk aan stellen en zogenaamde schijndagbladhandelaars aan banden leggen. Wij spraken met een man wiens leven ontspoorde door zijn gokverslaving. “Je voelt je heel vaak een eenzaat.”

“Als ik wil, kan ik vanavond weer gokken.” Brecht (*) legt de vinger op een wonde, waarvan gaandeweg het gesprek duidelijk wordt dat die nooit helemaal geneest. Gokken blijft immers lang niet beperkt tot casino’s en speelzalen. Steeds meer dagbladhandelaars zetten ook in op weddenschappen, alleen zijn ze niet verplicht te checken of spelers op de zwarte lijst staan. Melissa Depraetere (Vooruit) wil dat het beleid strenger wordt, zeker in de buurt van scholen, ziekenhuizen en plaatsen waar veel jongeren komen.

Liegen

Brecht was amper 18 jaar toen hij aan de verleiding bezweek, weliswaar op café. “Ik ben altijd groot geweest voor mijn leeftijd, en zat regelmatig op café”, vertelt de man. “Ik werkte, had een eigen loon, hoefde thuis niet veel af te geven en speelde als amusement op de slotmachines.”

Maar gaandeweg werd de drang om te spelen steeds groter, dag en nacht. Verliezen moést hij ophalen, en kleine winsten leverden geen voldoening meer op. Hij kende op den duur alleen maar mensen die speelden en zag zijn sociaal leven wegkwijnen. Brecht begon steeds vaker te liegen thuis en ging ook geld lenen bij vrienden. “Je kan het gemakkelijk verdoezelen, maar je isoleert je steeds vaker, wat niet ok is.”

Op café verschenen toen steeds meer gokkasten, en Brecht trok intussen ook naar speelzalen, casino’s,… “Kaartspelen, poker, roulette, noem maar op. Er is een gigantisch aanbod, kijk maar naar de krantenwinkels. Om dan nog maar te zwijgen over het onlinegebeuren.”

Valkuilen

Hij is er niet trots op, maar Brecht financierde zijn verslaving met een lucratief drugshandeltje. Het duurde niet lang of hij liep tegen de lamp. “Daarna heb ik mij herpakt en ging het een hele tijd goed. Ik nam een danscafé over, verdiende veel geld op een legale manier en ik had het spelen onder controle. Dacht ik.”

Brecht zwijgt even. “Ik heb ook mooie periodes meegemaakt, daar niet van. Maar voor ik het wist, was ik hervallen en sprak ik mijn contacten weer aan om te dealen.” En daar betaalde hij een hoge prijs voor. Alles samen zat Brecht vier jaar in de cel. Nu is hij sinds een maand of zeven vrij en heeft hij zijn leven weer op de rails. “Wat het verschil is met vroeger? Goede vraag. Opgesloten zitten in de coronaperiode heeft er ingehakt. Dat was een stevige klap. Ik heb vaak teruggekeken op de voorbije twintig jaar en gedacht aan alle gevolgen. Ik heb er huizen doorgejaagd, paspoorten van mijn familie gestolen om een nieuwe account aan te maken, een goed lief verloren…”

334 WEST-VLAMINGEN OP ZWARTE LIJST Uit onderzoek blijkt dat elektronische gokmachines (26% risicovolle spelers), casinospelen (23%), informele weddenschappen (20%) en sportweddenschappen (18%) het hoogste percentage risicovolle spelers hebben en dat sportweddenschappen tijdens belangrijke tornooien of matchen (WK, EK, CL of Olympische Spelen) opmerkelijk stijgen. Volgens berekeningen liep in 2018 zo’n 0,9 procent van de bevolking een risico op gokverslaving, waarvan 0,3 procent een hoog risico. Dat kwam in België neer op 54.865 personen. Specifieke cijfers per provincie zijn niet beschikbaar, onder meer omdat gokverslaafden vaak niet in behandeling gaan, maar eerder in financiële problemen verzeild geraken. Vorig jaar lieten 328 West-Vlamingen zich opnemen op de zwarte lijst. Vier jaar geleden waren dat er nog 412. Ook het aantal uitsluitingen door derden (waarbij een belanghebbende een speelverbod aanvraagt voor een gokverslaafde) zakte van 17 in 2018 naar 6 vorig jaar.

“Ik ga nu nog regelmatig op bezoek bij een psycholoog en dat helpt. En ik moet ook elke dag neen zeggen. Want de valkuilen zijn overal. Je moet nog maar je laptop openen en je krijgt al gokreclame te zien. Of naar het voetbal kijken en je ziet ook tal van mogelijkheden passeren. Maar mijn moeder heeft een volmacht op mijn geld, ik ben weer eerlijk tegenover mezelf en mijn familie. Ik wéét dat ik maar beter niet aan cash geld geraak. Als je al je geld vergokt in een casino, is er niemand die je troost of helpt. Dan sta je er alleen voor. Dat is heel heftig. Maar ik word vandaag goed opgevolgd, ook vanuit de strafuitvoeringsrechtbank. Een casino is verboden terrein, en dat is maar een van de voorwaarden waaraan ik moet voldoen. En dat lukt. Natuurlijk zijn er ook slechte dagen, waar de verleiding weer wat groter is, maar je moet aanvaarden dat die er ook zijn.”

“Als je al je geld vergokt in een casino, is er niemand die je troost of helpt”

Brecht hekelt de vele mogelijkheden die er zijn. “Ik sta op een zwarte lijst, maar ik kan mij zo weer uitschrijven. De verkoop van paysafecards (prepaid kaarten, red.) in krantenwinkels is beperkt, maar er zijn véél krantenwinkels, hé. Je kan ook nog te veel doen met cash geld in dat wereldje. En online… (blaast) daar kunnen ze echt alles afpakken. Je maakt heel snel een nieuwe account aan.” Toch wil Brecht positief eindigen. “Er is altijd een morgen. Het is lastig, ja. Je voelt je heel vaak een eenzaat. Maar door zelf hulp te zoeken en te volharden, raak je al ver.”

(*) Brecht is een schuilnaam, naam en adres bekend bij de redactie.