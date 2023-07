Ex-gedetineerden Kimberly (24) en Gregory (25) bewijzen meerwaarde van Oranjehuis aan ministers Crevits en Van Quickenborne

Ju.Wel en Back on Track zijn twee projecten van het Oranjehuis. Deze voorlopig driejarige samenwerking tussen Justitie en Jeugdhulp pakt probleemsituaties bij jongeren aan en helpt bij hun re-integratie in de samenleving. Ex-gedetineerden en koppel Kimberly (24) en Gregory (25) brachten vandaag, woensdag, hun verhaal aan ministers Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Hilde Crevits (CD&V). “Zonder de begeleiding van Back on Track waren we waarschijnlijk terug hervallen.”

Back on Track

Back on Track gaat aan de slag met dak- en thuisloze jongeren, onder meer jonge detentieverlaters. “Al van in detentie slaat Oranjehuis samen met Justitie de brug naar buiten. Eens de jongeren vrijkomen, worden ze verder begeleid in het vinden van huisvesting en werk. Door het programma van Back on Track dringen we recidive succesvol terug”, vertelt Sabine Bourgeois, algemeen verantwoordelijke bij vzw Oranjehuis.

Ook Kimberly en Gregory maakten deel uit van het traject. Beiden hebben een moeilijke jeugd in het drugsmilieu achter de rug. Na zes maanden in de gevangenis kwamen ze op dezelfde dag vrij, met enkelband. Het koppel kreeg toen ’s middags te horen dat ze ’s avonds vrijkwamen. “We hadden geen huis of inkomen, die zijn we verloren toen we in detentie zaten. En opeens sta je daar, zonder voorbereiding”, zegt Kimberly.

“We wisten niet hoe of wat. We hadden geen geld en wisten niet waarnaar toe. Ze hebben ons eigenlijk uit de maatschappij gehaald om dan na zes maanden, op enkele uren tijd en zonder vooruitzichten, er terug in te zetten”, vult Gregory aan. “We waren dan genoodzaakt om drie weken bij mijn mama te wonen, wat eigenlijk niet mocht volgens mijn vorige voorwaarden.”

In 2017 werd de toen 18-jarige Gregory samen met zijn moeder aangehouden voor het verkoop van verdovende middelen. “Die onzekerheid en constant verhuizen maakt het natuurlijk ook moeilijk om een vaste job te vinden. Dankzij Back on Track kregen we voor drie maanden een noodwoning in Menen en wonen we intussen in Zeebrugge”, vult Kimberly aan.

Zij werkt in VTI Zeebrugge Havenschool en Gregory is elektromechanisch installateur in opleiding. Ze verwachten binnen twaalf weken hun eerste kindje. “Back on Track biedt toekomstperspectief. Je houdt de moed erin ondanks de slagen die je blijft krijgen.” Minister Van Quickenborne grijpt het moment aan om nogmaals het belang van detentiehuizen te onderstrepen. “Er wordt actief samengewerkt met gedetineerden om hen succesvol te laten re-integreren in de maatschappij. Momenteel zien we in onze gevangenissen een recidivecijfer van 7 op 10, maar met de introductie van detentiehuizen wordt dat teruggebracht tot 2 op 10. Helaas bots ik nog steeds op weerstand bij andere steden en gemeenten.”

Ju.Wel

In Ju.Wel, het andere project van het Oranjehuis, versterken Stad Kortrijk, Politiezone VLAS, Parket Kortrijk, Rechtbank en Jeugdhulp elkaar onderling om overlast in de openbare ruimte in te dijken, met resultaat. Tegelijk biedt het een antwoord op de uitdagingen en moeilijkheden in de leefsituatie van betrokken jongeren. “Ju.Wel komt snel tussen bij onder meer de opvolging van contactverbod en/of plaatsverbod. We weten dat het opleggen van dergelijke verboden heel weinig tot geen effect heeft als het niet zeer nabij wordt opgevolgd. Ju.Wel past hier een mouw aan door bij de jongeren én hun ouders aan huis te gaan. Waar andere diensten niet binnen raken, zijn wij aanklampend aanwezig. Wij brengen ouders samen, volgen de jongeren en gaan herstelgericht aan de slag”, zegt Wouter Vanclooster, coördinator Jongvolwassenen bij vzw Oranjehuis.

Meerwaarde

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits noemt beide projecten een meerwaarde voor de samenwerking tussen welzijn, justitie en politie. “We willen allen jongeren op de transitie van minder- naar meerderjarigheid beter ondersteunen, hen oplossingen aanreiken en op die manier recidive vermijden. Door deze preventieve en ondersteunende aanpak van ‘Ju.Wel’ en ‘Back on Track’ kunnen we verdere escalatie voorkomen. Jongeren moeten opnieuw een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, dat is voor alle partijen een winst.”