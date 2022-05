Ewoud Vansteenkiste uit Izegem wil de grootste lefgozer worden

Emelgemnaar Ewoud Vansteenkiste is best een stoere kerel en dat bewijst hij vanaf 31 mei in het nieuwe VTM 2-programma ‘Wie wordt de grootste lefgozer?’. Ewoud nam de uitdaging met beide handen aan en heeft er een onvergetelijke ervaring opzitten. “Ik ben nog nooit zo diep gegaan”, geeft hij toe.

Voor Ewoud Vansteenkiste kan het leven niet spannend genoeg zijn. De 22-jarige student audiovisuele technieken gaat geen uitdaging uit de weg en bewijst dat vanaf 31 mei in het VTM 2-programma ‘Wie wordt de grootste lefgozer?’. “Het was mijn goede vriend Lauruns Seynaeve die met de idee voor deelname aan het programma op de proppen kwam. Ik was op dat moment in New York waar ik studeerde. Ik was er een aantal maanden voor mijn studie Audiovisuele Technieken. Ik kreeg telefoon van Lauruns en we besloten om ons samen in te schrijven voor het programma. Het concept leek ons op ons lijf geschreven want wij zijn echte durvers.”

Al snel kregen de twee vrienden telefoon dat ze naar de volgende ronde konden. “We moesten een filmpje maken van 1 minuut om te mogen deelnemen. Ik vind dat persoonlijk een hele leuke opdracht want voor de camera staan is echt iets wat ik leuk vind.” lacht Ewoud. “Dat filmpje viel dus in de smaak want ik kon al snel naar de volgende ronde, net als Lauruns. Uiteindelijk schopten we het samen tot de laatste ronde voor er 8 kandidaten gekozen werden. De programmamakers dachten dat we zouden samenwerken en uiteindelijk mocht alleen ik deelnemen aan het programma. Het was leuk geweest om samen deel te nemen, maar we begrepen de beslissing wel. Lauruns en ik zijn even goede vrienden, hij supportert voor mij.”

Zotte opdrachten

Voor het programma, dat al volledig ingeblikt is, trok Ewoud met de groep twee weken op isolement. “Gsm, laptops of andere links met de buitenwereld waren uit den boze. We wisten dus twee weken lang niks van het thuisfront of wat er in de wereld gebeurde. Dat op zich was al een unieke ervaring.” weet Ewoud. “We kregen verschillende opdrachten voorgeschoteld die we telkens tot een goed einde moesten brengen. Ik verklap niks, maar ik kan wel al zeggen dat ik echt tot het uiterste gegaan ben. Ik durf zo goed als alles, maar het was zeker een pittige en unieke ervaring. Dit is een once in a lifetime geweest denk ik. We deden echt zotte dingen!”

Ewoud verbleef met de andere zeven kandidaten in een huis. “We woonden samen in een huis met Dominique Persoone als gastheer. Kelly Pfaff nam de presentatie voor het programma voor haar rekening. Het was een hele fijne bende en de sfeer was fantastisch!” zegt Ewoud. “Elke aflevering valt iemand af, dus dat was telkens een spannend moment.”

Reizen en surfen

Ewoud studeert dit jaar af en zit vol toekomstplannen. “Ik zou heel graag eerst wat geld verdienen en dan een busje kopen dat ik ombouw tot camper. Zo wil ik de wereld zien. Ik hou enorm van surfen dus ik hoop heel veel mooie plekjes te zien in mijn leven.”

Als Ewoud thuis is, woont hij bij zijn ouders Charline Vanhee en Peter Vansteenkiste van slagerij Peline in de Ingelmunstersestraat. “Zij schrokken helemaal niet van mijn deelname. Ze weten dat ik graag voor 100 procent leef en een durfal ben, dus het was voor hen zeker geen verrassing. Natuurlijk zijn ze benieuwd om het programma te bekijken. Ze zullen grote ogen trekken denk ik!”