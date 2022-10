Evy moet afscheid nemen van paard Idalgo na aanrijding: “Wie jaagt in de streek paarden op?”

Amazone Evy Meurisse (34) uit Lotenhulle, bij Aalter is op zoek naar tips die kunnen leiden tot de ontmaskering van een fietser die het in de streek gemunt heeft op paarden door hen op stang te jagen. Zaterdagavond moest ze met een gebroken hart afscheid nemen van haar geliefde paard Idalgo nadat het op de weg tussen Aalter en Ruiselede door een auto was aangereden en een gebroken been opliep. “We vermoeden dat Idalgo niet alleen is opgejaagd, maar zelfs uit de weide is losgelaten”, klinkt het.

Zaterdagavond kreeg Evy een telefoontje van een kennis die toevallig langs de Tieltsesteenweg in Lotenhulle, vlak op de grens met Ruiselede, passeerde. Er was net een aanrijding gebeurd tussen een auto en een paard. “Die kennis herkende het paard en wist dat ik de ruiter was”, aldus Evy. “We waren er snel bij. Idalgo stond nog recht, maar pogingen om hem nog in te laden lukten niet. Zijn manier om aan te tonen dat er iets fout was. Hij bleek zijn been te hebben gebroken. Voor een paard betekent dit dat er niets anders opzit dan te laten inslapen.”

Een moeilijke beslissing, want Evy had als ruiter met Idalgo een speciale band opgebouwd. “Idalgo leerde mij rijden, niet andersom”, klinkt het. “We legden samen examens af, deden parcoursspringen, de laatste twee crossen tijdens eventingwedstrijden bleven we foutloos. Idalgo was goud waard.”

Enkele uren na de aanrijding kreeg Evy de melding dat er af en toe een man op een fiets wordt gezien die de paarden opjaagt. “Dat Idalgo zomaar was ontsnapt, deed me al de wenkbrauwen fronsen”, aldus Evy. “Een paard loopt niet zomaar weg van zijn kudde en springt al zeker niet over een omheining van 1,20 meter hoog die nog volledig intact was. We vermoeden dat hij dus is opgejaagd, of zelfs uit de weide is gehaald. Daarom de oproep om in de buurt van paardenweides verdachte handelingen aan de politie te melden. In Ruiselede hoorden we ook al over doorgeknipte omheiningen, net als in Maldegem… Er is in de streek precies iets vreemds aan de hand in de buurt van paardenweides. Dit moet stoppen.” (LSi)