Evy Gruyaert lanceert oorbellen voor en met Think Pink

Evy Gruyaert slaat de handen in elkaar met de nationale borstkankerorganisatie.

Evy Gruyaert heeft al een tijdje haar eigen juwelenmerk Malice Boutique. Die ontwikkelden nu een speciaal juweeltje in samenwerking met Think Pink, Atelier 11 van Ludovik Colpaert en Flor Janssens. Het gaat om oorbellen die de strijd tegen borstkanker symboliseren.

Zilver of goud?

De keuze viel op een trendy paar oorbellen gevormd door een discreet borstje met een briljantje en een smiley. Er is een zilveren en gouden uitovering. De oorbellen zijn aan een speciale Think Pink-prijs vanaf nu verkrijgbaar in de webshop think-pink.be en in de webshop maliceboutique.be. Het zilveren paar kost 75 euro, het gouden paar 89 euro. De oorbellen kunnen worden geleverd vanaf 13 december. De opbrengst gaat naar de lotgenotenwerking van Think Pink.