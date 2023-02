Evi verrast vriend met getatoeëerd huwelijksaanzoek: “Valentijn zal voor ons nooit meer hetzelfde zijn”

Dinsdag vond een bijzonder huwelijksaanzoek plaats bij tattooshop Inksane in Roeselare. Evi Braeckevelt (41) uit Izegem liet er namelijk de tekst ‘Will You Marry Me’ tatoeëren op haar dij. Toen haar vriend Jeffrey De Busschere (33), die met een smoesje naar de shop gelokt werd, de tattoo zag was hij even volledig van z’n melk.

Inksane had een valentijnsactie op poten gezet waarbij mensen die klaar waren om hun partner de grote vraag te stellen, de kans kregen om dat via een gratis tatoeage te doen.

Speciaal aanzoek

“Er liepen via mail verschillende aanvragen binnen”, zegt Tom Vansteelant van Inksane. “We kozen er de mail van Evi uit, want het toeval wil dat ook haar vriend Jeffrey ons een mailtje had gestuurd, zonder dat ze het van elkaar wisten. Dat maakt dit aanzoek toch extra speciaal.” En dus kwam de Izegemse dinsdag in de stoel zitten in de Ardooisesteenweg. Op haar bil liet ze een kousenband tatoeëren, met een etiketje aan met daarop de grote vraag. Onder die vraag stonden twee blanco vakjes met ‘Yes’ en ‘No’.

“We hebben verschillende karakters, maar we ontdekten dat we elkaar perfect aanvullen”

Evi en Jeffrey zijn pas anderhalf jaar samen, maar ze kennen elkaar al van toen ze nog heel klein waren. “We groeiden allebei op in Izegem. Mijn ouders gingen soms naar café De Lindenwijk, het café van Jeffrey’s ouders. Ik denk dat Jeffrey 4 jaar was toen ik hem voor het eerst zag. Onze ouders waren vrienden, dus we speelden af en toe ook samen. Later is het contact wat verwaterd, maar toen we elkaar tegen het lijf liepen, maakten we altijd een praatje. Al ging dat vaak automatisch over onze ouders. Maar we hielden ook contact via sociale media.”

Vereeuwigd

“Op mijn veertigste verjaardag, in september 2021, heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en gevraagd of hij iets wou komen drinken. Sindsdien zijn we samen. We hebben verschillende karakters, maar we ontdekten dat we elkaar perfect aanvullen. Ik heb drie kinderen uit een eerdere relatie, waarvan eentje met autisme, terwijl ook de jongste extra zorg nodig heeft. Het is daarom altijd erg hectisch thuis, maar Jeffrey sprong zonder aarzelen mee in die chaos. Daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor en daarom wou ik dit aanzoek ook vereeuwigen in een tattoo. Ik weet zeker straks het juiste vakje te kunnen opvullen”, lacht ze.

Smoesje

En dat gebeurde ook. Met een smoesje werd Jeffrey dinsdag door een vriendin naar de tattooshop gevoerd. Geblinddoekt stapte hij de zaak binnen. Aangezien hij zelf ook kandidaat was voor de tattoo, wist hij quasi meteen wat er aan het gebeuren was. Maar veel woorden kon hij eerst niet over zijn lippen krijgen. “De max”, klonk het trillend van emotie. Op de vraag welk vakje er ingekleurd moest worden, aarzelde hij niet. “Natuurlijk ‘ja’. Wat had je gedacht?”, waarna de twee hun verloving bezegelden met een kus. “Valentijn zal voor ons nooit meer hetzelfde zijn”, besluit Jeffrey. (SV)