Evenepoel is grote blikvanger op 78ste Gullegem Koerse, komst Girmay onzeker

Dinsdag 31 mei is er de 78ste Gullegem Koerse EEG Classic voor beroepsrenners. En zoals steeds kan voorzitter en duivel-doet-al Carlos Demeulemeester pronken met een mooi deelnemersveld. De komst van Remco Evenepoel is ongetwijfeld het meest spraakmakend. Er bestaat ook een heel kleine kans dat Biniam Girmay, de jongste winnaar van Gent-Wevelgem en ritwinaar in de ronde van Italië, aan de start staat.

In de gebouwen van brouwerij Martha Bier in Heule werd de 78ste Gullegem Koerse voorgesteld. Gullegem Koerse, ook wel ‘het wereldkampioenschap van de kersmiskoersen’ genoemd, heeft wegens corona twee moeilijke jaren achter de rug. In 2020 zorgde het virus er voor dat de wielerfans verstoken bleven van hun jaarlijks Gullegems wielerfestijn. Vorig jaar werd de wedstrijd naar dinsdag 7 september verschoven. De 78ste uitgave wordt opnieuw op zijn vertrouwde dinsdag 31 mei gereden.

Peter Patrick

Zoals steeds was ‘peter’ Patrick Lefevere bij de voorstelling opnieuw op de afspraak. En de grote baas van Quick-Step-Alpha Vinyl had voor de Gullegemse organisatoren een mooi geschenk meegebracht. “Remco Evenepoel rijdt volgende week dinsdag zijn eerste Gullegem Koerse”, maakte Lefevere met deze boodschap het Gullegemse gezelschap blij. Mogelijk mogen we ook Biniam Girmay, de jongste winnaar van Gent-Wevelgem, in dienst van van Intermarché Wanty Gobert,aan de start verwachten, maar dat moest nog bevestigd worden. Girmay sukkelt nog steeds met een oogblessure na het kurkincident in de ronde van Italië.

Op de erelijst van Gullegem Koerse prijken enkele grote namen zoals de betreurde Wouter Weylandt (2009 en 2010), Philippe Gilbert (2011), Greg Van Avermaet (2016), Yves Lampaert (2017 en 2019) en Jurgen Roelandts (2018). Vorige jaar won de jonge en veelbelovende Stan Van Tricht uit de stal van Patrick Lefevere. Deze laatste bolde als renner in 1977 als eerste over de streep van Gullegem Koerse.

Mooi deelnemersveld

Naast Remco Evenepoel en mogelijk ook Biniam Girmay kunnen de organisatoren van Gullegem Koerse pronken met de komst van Iljo Keise, Zdenek Stybar, Stan Van Tricht, Stijn Steels, Ethan Vernon, Dimitri Claeys, Baptiste Planckaert, Taco Van Der Hoorn, Greg Van Avermaet, Gijs Van Houcke, Olivier Naessen en Gianni Vermeersch. Een mooi deelnemersveld die garant staat voor een boeiende koers. (Fonzie)

Technische info