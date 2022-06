Evenementenplein in Oostkamp is klaar voor een bruisende zomer

Het evenementenplein achter Oostcampus is omgetoverd tot een gezellige ontmoetingsplek met een strand, een podium en een bar en daarmee is het klaar voor een bruisende zomer.

3,5 weken sfeer en gezelligheid, dat is het doel van het evenementenplein. Vorig jaar organiseerde de gemeente ‘Kiosk in ’t park’, een retro muziekkiosk waar allerlei culturele activiteiten coronaveilig konden plaatsvinden. In 2020 en 2021 stonden er in de verschillende dorpskernen ook sheltertenten waar verenigingen hun zomeractiviteiten konden organiseren.

Uit deze initiatieven ontstond het idee om de verenigingen in de nasleep van de coronacrisis een duwtje in de rug te geven door op een centrale plek in de gemeente een evenementenplein in te richten. Meer dan 20 verenigingen grepen de unieke kans om het evenementenplein gratis af te huren.

Werking in de kijker zetten

Door er een activiteit of evenement voor het grote publiek te organiseren, kunnen verenigingen hun werking in de kijker zetten en nieuwe leden aantrekken. “Een prachtig initiatief van onze gemeente. Na 2 jaar waarin er weinig kon en mocht, kan ik het evenementenplein alleen maar toejuichen. Voor ons als jeugdbeweging is een evenement organiseren niet alleen leuk, maar ook leerrijk. Het biedt ook kansen om mensen te ontmoeten en te verbinden”, zegt hoofdleider Daan Rosseel van KSA Ten Rode.

Programma

Het aanbod van activiteiten en evenementen op het plein is gevarieerd. Van een comedy-avond met Joost Van Hyfte en sportinitiaties yoga en gevechtssport tot een jazzoptreden en een film op groot scherm. Er is bijna dagelijks iets te doen. Het volledige programma is terug te vinden op www.oostkamp.be. (GST)