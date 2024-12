Evenement of verhuis? In Roeselare kan je verkeersborden die parkeren verbieden dag en nacht afhalen in speciale kluis

Als eerste stad in Vlaanderen plaatste Roeselare, op de hoek van de Kattenstraat en de Hoogleedsesteenweg, een kluis waar bewoners hun gereserveerde parkeerverbodsborden kunnen afhalen. “De fysische dienstverlening blijft, maar met dit initiatief helpen we ook mensen die tijdens de openingsuren van de stedelijke ateliers niet langs kunnen komen”, aldus schepen van dienstverlening Matthijs Samyn (CD&V).

Wekelijks komen er 30 tot 60 bewoners naar de stedelijke ateliers langs de Hoogleedsesteenweg om er parkeerverbodsborden af te halen of te brengen. Die zijn vaak nodig bij bijvoorbeeld het organiseren van een evenement, werken aan een woning of een verhuis.

“Voor sommige mensen is het echter niet altijd even gemakkelijk om tijdens de openingsuren van de stedelijke werkplaatsen hun borden te af te halen of terug te brengen. Daarom testen we de komende zes maanden deze kluis”, aldus schepen Matthijs Samyn (CD&V).

Nachtraaf

Na het aanvragen van een vergunning voor inname openbaar domein kunnen inwoners gratis parkeerverbodsborden ontlenen. Daarbij wordt er gewerkt met tijdssloten.

“Met een QR- of pick-upcode kunnen de bewoners gemakkelijk de verkeersborden afhalen. Met deze oplossing spelen we in op de diverse leefritmes van onze inwoners. Of je nu een vroege vogel of een nachtraaf bent, je kan de borden ophalen of terugbrengen wanneer het jou past”, legt de schepen uit.

In de voetsporen van Aalter?

De stad onderzoekt of dergelijke toepassingen ook verder geïntegreerd kunnen worden binnen de dienstverlening. “In Aalter doet men al iets dergelijke met administratieve documenten. Wij bekijken die mogelijkheid ook en overwegen om zo’n initiatieven ook uit te rollen naar de deelgemeenten. Maar dat is toekomstmuziek”, aldus de schepen.

(BF)