Evelyne Haezebrouck is de dame achter Event’E: “Ik bouw zelf graag feestjes”

Evelyne Haezebrouck (41) stelt komende zondag 15 mei haar eventbureau voor aan het grote publiek. “Ik organiseer zelf graag feestjes en besloot om dat ook in bijberoep te gaan doen. We presenteren feestjes op maat en binnen het budget”, belooft ze.

In het dagelijkse leven is Evelyne Haezebrouck IT’er bij Bel&Bo. Maar ze heeft iets met feestjes. “Ik bouw en organiseer zelf graag feestjes, dat gebeurt hier maar al te vaak bij ons thuis. Daarom speelde ik al langer met het idee om daar iets mee te doen. Vorig jaar ben ik er al mee begonnen, maar toen waren er door corona nog heel wat beperkingen. Niettemin mocht ik toch zes feestjes begeleiden, voor dit jaar staan er nu al acht gepland. Maar er kunnen er nog bij natuurlijk.”

Teambuildings

Evelyne, die getrouwd is met Dieter Vandamme met wie ze dochters Zita (15) en Anna (11) heeft, kan moeilijk stil zitten. “Ik ben liefst van al bezig en wat is er leuker dan een feest? De mensen kunnen hier bij mij terecht voor allerlei party’s: van een communiefeest tot een trouwfeest, maar ook voor teambuildings. Mijn werkgebied situeert zich in West- en Oost-Vlaanderen. En alles gebeurt echt op maat. Als je gewoon hulp nodig hebt om te bestellen op je feest, mag je hier komen aankloppen. Ook als wij voor decoratie moeten zorgen, een traiteur moeten helpen zoeken…. Met evenveel plezier regelen we alles van a tot z. We houden ook rekening met het budget van de klant. Maar zorgen ook voor een complete afwerking.”

Evelyne besloot om nu ook naar buiten te treden. “We hebben al een site en zijn actief op sociale media, maar komend weekend doet onze jongste dochter haar plechtige communie. Daar hoort een feest bij natuurlijk en wie heeft dat in elkaar gestoken? Juist. En voor de gelegenheid hebben we een tent in onze tuin geplaatst en op zondag kan die dienst doen voor onze opendeurdag.”

Al wie wil kennismaken met Event’E kan dus zondag 15 mei van 14 tot 18 uur een kijkje gaan nemen in de Gullegemsestraat 158. “Er zal hier een photobooth staan, foto’s van vorige feestjes zullen uithangen, voorbeelden van decoratie,…”

Evelyne weet zich ook gesteund door haar gezin, maar ook haar zus Delphine en schoonzus Annelien zijn gelijkgestemde zielen. “We zijn allen creatief en wisselen graag ideetjes uit. We kunnen dan ook altijd op elkaar rekenen.”

Meer info op www.event-e.be