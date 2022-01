Evelyn opent natuurvoedingswinkel in Meulebeke

In de Kasteelstraat 78 bevindt zich BNew-Me, het nieuwe geesteskind van Evelyn Lampaert. In deze natuurvoedingswinkel vindt men zowel kruiden, voedingssupplementen als etherische oliën.

Evelyn Lampaert, een allround herborist en eveneens afslankcoach, startte ooit in 2009 met een natuurvoedingszaak in de Berengemeente. Niettegenstaande een ruim aanbod aan producten, workshops en demonstraties hield ze het in 2015 voor bekeken. Evelyn kon van start in een groot bedrijf in Ieper dat in eenzelfde branche gespecialiseerd was. “Daar heb ik me weten op te werken, ik volgde nog heel wat cursussen tot de drang me bekroop om opnieuw van start te gaan in een totaal nieuw concept”, aldus Evelyn.

“De winkelruimte werd aangepakt en onderverdeeld in een verkoopruimte van kruiden, voedingssupplementen en etherische oliën. Daarnaast is er nu een knusse ruimte waar ik mensen ontvang. Als allround herborist krijg ik dagelijks veel vragen rond voeding, gezondheid en supplementen. Mijn ruime kennis hierover deel ik graag met mijn klanten.”

Ook vers brood

“Zij die zich graag opnieuw vitaler, energieker en gezonder willen voelen, help ik graag bij het afslankproces. Dit gebeurt op een realistische manier en met behulp van kruiden, plantaardige voeding en de kracht van de natuur. Mensen die last hebben van een of andere allergie, reuma, stress of slapeloosheid of die met vragen zitten rond vegetarisme of veganisme, wil ik graag met woord en daad bijstaan.”

“Wie een evenement plant in de vereniging, het bedrijf of thuis kan op mijn kennis rekenen tijdens een kookdemonstratie of proeverij. Op die manier ontdekt men snel de nieuwe producten en bereidingswijzen. Vanaf zondag is er ook vers brood te verkrijgen in samenwerking met Brood Roeselare alsmede een assortiment vegetarische burgers.” (LB)

BNew-Me, Kasteelstraat 78, is open op zondag van 9.30 tot 12 uur, op dinsdag van 14 tot 19 uur en woensdag van 9 tot 12 en van 14 tot 19 uur, alsook op afspraak. Info: 0479 97 8915, info@bnew-me.be.