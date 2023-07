Eveline is finaliste van verkiezing Miss De Luxe: “Inzetten voor goede doel”

Eveline Beils is een van de finalisten van de verkiezing van Miss De Luxe. De opbrengst van de SMS-actie die daaraan gekoppeld is, gaat rechtstreeks naar Make-a-Wish, de organisatie die dehartenwensvervult van kinderen tussen 3 en 18 jaar met eenlevensbedreigende medische aandoening. “Ik weet zelf wat het is. Mijn zoon is 12 weken te vroeg geboren en mijn dochter werd op 5-jarige leeftijd met een ernstige bloedziekte geconfronteerd”, zegt Eveline.

Eveline Beils, 36 lentes jong, woont samen met haar zoon Victor (16) en dochter Mona (12) in het Biesbekepark, het recente woonproject in de Beverenstraat. Ze is tewerkgesteld als huishoudhulp bij Ferm en de weekends vult ze grotendeels met een flexijob in de horeca, meer bepaald in eetcafé Soeur Sourire in de Rodenbachstraat. “Mijn kinderen vergen uiteraard de nodige aandacht maar daarnaast maak ik graag tijd vrij om te gaan shoppen, zwemmen of toertjes rijden met mijn Vespa”, stelt de alleenstaande mama die van Nazareth afkomstig is en sinds drie jaar in Deerlijk woont. “Ik ben ook een enorme fan van Disneyland. Ik ga er minstens twee keer per jaar naar toe.”

“Deelnemen aan een missverkiezing is helemaal nieuw voor mij. Niettemin bestaat de interesse om aan een missverkiezing deel te nemen al redelijk lang. Eens in de belangstelling en in de schijnwerpers staan, voor de lenzen van fotografen te poseren… ik heb er vroeger vaak aan gedacht, het was eigenlijk een stille kinderdroom. En zo veel jaren later gaat die effectief in vervulling… Ik zag op Facebook een aankondiging en was er onmiddellijk voor te vinden. Zeker toen ik merkte dat er een goed doel aan de verkiezing was gelinkt.”

Mediatraining

“Miss De Luxe werd in 2010 opgestart met als doel het traditionele concept binnen de Belgische missenwereld anders aan te pakken. De organisatoren hebben het initiatief in het leven geroepen om te laten zien dat het ook anders kan. Vaak vormen de algemene inschrijvingsvoorwaarden bij de meeste missverkiezingen voor veel dames een struikelblok. Miss De Luxe stelt zich hierin anders op en gaat er van uit dat elke vrouw van 18 tot 55 jaar kan deelnemen. Er wordt wel rekening gehouden met een verzorgd voorkomen en een positieve ingesteldheid maar het innerlijke en een mooi karakter zijn belangrijker dan het uiterlijke. Het is ruimdenkender dan de andere missverkiezingen.”

“Deelnemen aan een missverkiezing is helemaal nieuw voor mij”

“De eerste ervaringen zijn een absolute meevaller. Mijn medekandidates zijn toffe meisjes en de organisatie zorgt voor een prima begeleiding. Samen maken we er een fantastische campagne van met niets dan mooie momenten en ontmoetingen. Wat er allemaal op het programma staat? De meest uiteenlopende zaken… We konden al schitteren tijdens fotoshoots en beauty shots, de algemene kennis aanscherpen tijdens culturele uitstapjes en deelnemen aan heel wat workshops rond etiquette, make-up, haarverzorging… We krijgen ook een heuse mediatraining zoals jezelf voorstellen voor de camera of tijdens een acte de présence. In oktober gaan we nog met de hele groep op reis. De bestemming is nog een verrassing. Daar kijk ik echt naar uit.”

Make-a-Wish

“Mijn campagne is volop aan de gang. Ik ben al tijdens twee maanden laureaat geweest van de SMS-voting. Dat zorgt voor een enorme boost. Het is ook fantastisch dat Miss De Luxe zich inzet voor het goede doel. Zo gaat 1 euro van de SMS-actie rechtstreeks naar Make-a-Wish, de organisatie die dehartenwensvervult van kinderen tussen 3 en 18 jaar met eenlevensbedreigende medische aandoeningom henzo krachtte geven de strijd tegen de ziekte verder te zetten. Ik weet zelf wat het is. Mijn zoon is 12 weken te vroeg geboren en mijn dochter werd op 5-jarige leeftijd met een ernstige bloedziekte geconfronteerd. Gelukkig stellen beiden het nu uitstekend.”

“Elke kandidaat zet haar beste beentje voor om iets te organiseren. Ik werk er ook maar al te graag aan mee want er is toch niets mooier dan een glimlach te kunnen toveren op het gezicht van een kind. Ik verkoop snoepzakjes en ga nog babysitten bij vrienden en de opbrengst gaat naar Make-a-Wish. Het worden nog enkele drukke maanden. De verkiezing zelf vindt plaats op zaterdag 9 december in Salons Mantovani in Oudenaarde. Ik zie het helemaal zitten. Mijn vriendinnen ook. Zij zijn mijn grootste fans en steunen mij in alles. Dat kunnen de lezers van KW ook door MDL 6 te sms’en naar 6630.”