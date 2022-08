Eveline en Charlotte wandelen van Oostende naar Houffalize voor het goede doel

De Maldegemse vriendinnen Eveline Vermeulen (43) en Charlotte Govaert (43) nemen van 22 tot en met 27 augustus deel aan de Extreme Challenge 2022, een wandeltocht van Oostende naar Houffalize, goed voor 345 kilometer. Ze laten zich daarbij sponsoren voor het goede doel.

“De Extreme Challenge 2022 is een wandeltocht die georganiseerd wordt door Wandelsport Vlaanderen”, vertelt Eveline Vermeulen. “In totaal nemen er een negentigtal wandelaars deel en alles bij elkaar wordt er in zes dagen 345 km gestapt.”

45 tot 67 kilometer per dag

Tijdens hun tocht wandelen de dames door een mooi stukje Vlaanderen en Wallonië. Op dag 1 gaat het van Oostende naar Tielt (60 km), op dag 2 van Tielt naar Geraardsbergen (62 km), op dag 3 van Geraardsbergen naar Lens Bons Villers (64 km), op dag 4 van Les Bons Villers naar Jambes (47 km), op dag 5 van Jambes naar Nassogne (67 km) en op dag 6 van Nassogne naar Houffalize (45 km).

Om zich goed voor te bereiden, trekken Eveline en Charlotte er verschillende keren per week op uit voor een stevige wandeling. “We zijn al aan het trainen sinds december”, vertelt Charlotte. “We stappen zowel korte wandelingen van 5 à 10 kilometer als langere van 20 à 50 kilometer. Op 21 mei stapten we ook de 82 kilometer lange Coastwalk, van Knokke naar De Panne. Daarnaast trokken we nog twee dagen naar de Ardennen. Het bijzondere aan wandelen is dat je in eigen regio en eigen land tal van mooie plekjes leert kennen”, klinkt het.

Jeugdwerking

Eveline en Charlotte koppelen aan hun sportieve uitdaging een sponsoractie voor het goede doel. De volledige opbrengst van hun actie schenken ze aan Jeugdwerking voor Anderstaligen, een organisatie die anderstalige kinderen en jongeren uit Maldegem ondersteunt en begeleidt en ook een zomerschool organiseert. Steunkaarten kosten 10 euro en zijn te verkrijgen bij Maldo Reizen in de Marktstraat of via maldo@maldo.be. Er zijn ook leuke prijzen te winnen. De hoofdprijs is een weekendje weg. (MIWI)

Meer info op de Instagrampagina lenl_wandel_challenge