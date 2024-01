Eveline Bossuyt van architectenbureau bildt: “Ons kantoor moet niet echt veel groter worden”

Het gaat hard voor Eveline Bossuyt. Samen met haar man Jonas runt ze architectenbureau bildt. Daarnaast is ze ook voltijds mama, kookt ze graag voor haar gezin en vrienden en houdt ze van cultuur in de breedste zin van het woord.

Eveline Bossuyt: “Het is architect geworden want ik had absoluut geen aanleg voor de lessen lichamelijke opvoeding. Ik herinner mij dat mama mij na de schooluren geprobeerd heeft om de borstomwenteling correct te laten uitvoeren. Het was vergeefse moeite (lacht).”

De keuze was dus snel gemaakt?

“Ik moest niet voor architect studeren, zeker niet. Het werd me wel makkelijk gemaakt om me voor die studie te interesseren: als kind trokken mijn zus Annick die een jaar jonger is en ik al mee met onze ouders naar musea, tentoonstellingen en gingen we naar mooie gebouwen kijken. Annick, die interieurarchitect is bij bildt, en ik gingen ook naar de tekenacademie. En niettegenstaande wiskunde niet mijn beste vak was, wilde ik voor burgerlijk ingenieur-architect studeren.”

“Ik nam deel aan het ingangsexamen in de UGent en van de 120 studenten mochten er 80 beginnen aan de opleiding. We studeerden uiteindelijk af met 50 studenten. Het was best pittig: je moet heel hard studeren en werken, je moet samenwerken met studiegenoten aan projecten, je moet vaak tot heel laat doorwerken omdat je anders onmogelijk de deadline haalt.”

Maar ook mentaal was het vaak zwaar?

“In de opleiding tot architect moet je ook kunnen omgaan met kritiek. Iedere week is er een ‘one-on-one feedbackmoment’ met je lesgevers. Die beoordelen je werk en voor een tiener is dat niet altijd leuk om horen, zelfs niet als het opbouwende kritiek is.”

Maar gelukkig ontmoette je de liefde van je leven in Gent?

“Ja, maar pas in het twee jaar. In het eerste jaar hadden we eigenlijk geen contact met elkaar. We zaten in twee verschillende vriendengroepen. In het tweede jaar zaten Jonas en ik samen in een groepsproject en het klikte op een bepaald ogenblik, ja (lacht). We zijn echt samen van de Dag van de Architectuur in 2002 toen we enkele projecten bezochten.”

Na jullie studies volgde er een periode van twee jaar stage en daarna een werkplek die toch een grote invloed heeft gehad op jullie carrière?

“Jonas en ik vonden een stageplek in Amsterdam: Jonas bij Herman Hertzberger en ik bij Meyer en Van Schooten. Dat waren twee totaal verschillende architectenkantoren. Na twee jaar konden we allebei beginnen bij awg architecten in Antwerpen, het bureau van bOb Van Reeth. Hij heeft ons echt geleerd wat een binnenstedelijke ontwikkeling is, hoe een project moet worden gebouwd om een meerwaarde te zijn voor de buurt en voor de bewoners. De basisfilosofie is dat gebouwen vooral de pleinen en straten moeten versterken en niet alle aandacht op zichzelf moeten vestigen. Hij leerde ons ook structuren ontwikkelen in gebouwen die ook in de toekomst veel mogelijkheden bieden: kantoren kunnen tien jaar later bijvoorbeeld perfect getransformeerd worden in mooie lofts.”

Jullie zijn drie jaar bij bOb Van Reeth gebleven en dan was het tijd voor jullie eigen verhaal?

“Samen met mijn vader zijn we gestart met studio plus in Roeselare en toen hij aangaf om te stoppen met werken, hebben Jonas en ik ‘bildt’ opgericht.”

Hoe makkelijk is het om met je man samen te werken én om boven het kantoor te wonen?

“Heel makkelijk eigenlijk want we hebben geleerd om onze job achter te laten wanneer we boven komen. Dan komt de focus op het gezin te liggen. Bovendien zien we elkaar niet constant op de werkvloer. We hebben onze eigen projecten, onze eigen werkplek en het kan dat we elkaar een volledige werkdag niet zien. Daartegenover staat dat het heel leuk is om een klankbord, een referentiekader te hebben en dat is Jonas voor mij. Ik weet eigenlijk niet of ik alleen een architectenbureau zou kunnen runnen.”

Wie heeft het laatste woord op de werkvloer?

“Wij denken over heel veel zaken hetzelfde, we zijn zo gevormd door bOb. Wanneer medewerkers ons voorstellen van projecten tonen en ons advies vragen, kiezen Jonas en ik bijna altijd hetzelfde voorstel.”

Herinner je nog jullie eerste zelfstandig project?

“Dat was een wedstrijd voor een inbreidingsproject in Mesen. Er moesten acht grondgebonden woningen worden gebouwd aan de kerk. Wij kozen in ons ontwerp voor een patchwork van stapelwoningen rond pleintjes en wij werden gekozen om dat te realiseren.”

“Of we nog willen groeien als kantoor? Neen, ik denk het niet. We zijn met vijftien mensen in totaal en we moeten eigenlijk niet veel groter worden. We kunnen ook al een beetje selectiever zijn in onze opdrachten en het loopt goed zoals het nu loopt.” (Peter Soete)