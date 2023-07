Evelien neemt wijnhandel Finesse over

Evelien Ponseele (41) is het nieuwe gezicht van wijnhandel Finesse in de Rijselstraat. Rugklachten noopten uitbaters Lieven Vande Casteele en Annemieke Dewulf ertoe om na meer dan dertig jaar hun zaak over te laten. Voor Evelien was het een uitgelezen kans om haar passie voor wijn te combineren met een eigen zaak.

Evelien woont met haar man Bart Van Hauteghem en haar drie dochters in Marke, maar in Menen is ze geen onbekende. “Ik ben afkomstig van Rekkem, zat in Menen bij de scouts, en ging hier naar het Aloysiuscollege. Ik vind het tof om nu weer veel bekenden terug te zien”, vertelt ze.

“Ik heb een passie voor gastronomie in het algemeen en voor wijn in het bijzonder. Het is een kunst om de juiste wijn te combineren met het juiste gerecht. Ik droomde er al langer van om mijn passie te combineren met een eigen zaak. Hiervoor werkte ik in het verkoopteam van linnenweverij Libeco, maar eerder ook voor Horeca Expo, de vakbeurs voor horeca en grootkeukens in Gent, en ik heb de wijnopleiding WSET (Wine and Spirits Trust) gevolgd.”

Streekproduct

De winkel kreeg een make-over en ook het logo werd vernieuwd. “Maar het gamma is grotendeels hetzelfde gebleven, aangevuld met enkele nieuwigheden. Onze Europese en Nieuwe Wereldwijnen hebben een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. We zijn zeer sterk in wijnen uit Spanje, Italië, Portugal, Californië, Chili, Zuid-Afrika… Er een ruim aanbod aan spirits, whisky, gin, rum, aperitieven, likeuren en bubbels. Ik vind het voorts heel tof om ook Dolfkes Amer in huis te hebben. Die Picon is een echt Menens streekproduct en al jaren het best verkochte artikel van Finesse.” (Carlos Berghman)

Van woensdag tot zaterdag: 9.30-12.30 uur en 14-18.30 uur.