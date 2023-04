Evelien en Steven houden al 1 jaar “vegan opvangcentrum” open

Evelien Devriese en haar man Steven Verschilde baten in april een jaar hun dierenopvangcentrum Daisyfields in Aalbeke uit. Niet zomaar een opvangcentrum, maar wel één alleen voor dieren in nood en slachtoffers van de ei-, zuivel- en vleesindustrie. Zo is Daisyfields een ‘vegan opvangcentrum’. Om de verjaardag te vieren, organiseert het duo dit weekend een opendeurdag met sprekers, vegan voedselkramen en rondleidingen.

“Het idee begon al een hele tijd geleden. We begonnen met enkel plantaardig te eten, maar wilden iets meer doen. We zagen al enkele van die vegan opvangcentra in binnen- en buitenland en het begon te kriebelen om er zelf één op te starten. Na drie jaar zoeken, vonden we vorig jaar een geschikte locatie in Aalbeke,” zegt Evelien.

En zo was Daisyfields VZW geboren. Sinds april vorig jaar verblijven een zestigtal dieren bij Evelien en Steven. Veelal dieren die het slachtoffer waren van de ei-, zuivel- en vleesindustrie. “Bij ons verblijven vooral kippen, maar ook schapen uit de industrie en konijnen.”

Daisyfields is geen asiel, alle dieren die toekomen bij Daisyfields VZW blijven er voor de rest van hun leven. Steven en Evelien houden de boerderij na hun werkuren draaiende en kunnen ook rekenen op twee vaste vrijwilligers. “In het opvangcentra willen we mensen doen beseffen wat ze eten. In de voedingsindustrie gaat er werkelijk slechter aan toe dan mensen zouden denken, hier treden ze uit de anonimiteit”, vult Evelien aan.

Opendeurdag

Daisyfields vangt nu al zo’n jaar dieren op en viert dat deze zondag met een opendeurdag. Vanaf 10u zijn geïnteresseerden welkom op de boerderij in de Luingnestraat in Aalbeke voor een rondleiding en enkele lezingen. Zo komen er mensen van AnimalRights uitleg geven over het belang van dierenrechten en helpen ze de misverstanden over de jacht uit de wereld. Lies Forrest van Forrest Food komt dan weer uitleggen hoe je als gezin snel naar vegan kan overschakelen.

