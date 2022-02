Evelien Decouttere maakt lekkernijen met een persoonlijke boodschap“Fijn om iemand succes te wensen”

Evelien Decouttere (38) uit Bissegem startte onlangs met ‘Zoetiglekkers’, een webshop met gepersonaliseerde snoepartikelen. Bij snoepdoosjes, verjaardagszakjes, sharingboxen, snoeptaarten… kan je ook een persoonlijke boodschap voegen. Evelien maakt dat allemaal graag op een creatieve manier voor je klaar.

Evelien woont samen met Wim Callewaert in Bissegem. Ze is de mama van Louise (11), die net als Evelien creatief is en graag met nieuwe ideetjes op de proppen komt. Evelien en Wim zijn levensgenieters, die in hun vrije tijd houden van wandelen en fietsen en het fijn vinden eens iets gaan eten. Naast creatief is Evelien ook ondernemend en gaat ze graag voor een nieuwe uitdaging.

Gepersonaliseerd

Al langer droomt Evelien ervan om naast haar job als kleuterleidster bij vrije kleuterschool De Tandem in Bissegem nog iets creatiefs te doen. “Met de coronaperiode genoot ik er zelf van om aan mensen kleine attenties met een boodschap te bezorgen aan de deur en ik wou dat opentrekken. Die coronatijd versterkte nog meer het idee om een webshop op te starten.” Evelien maakt ook graag mensen gelukkig en dat kan perfect met haar snoepjes met een persoonlijke boodschap.

“Zo is het fijn om iemand die in de zorg werkt, die ziek is of in quarantaine zit met een snoepdoosje aan de deur te verrassen en iemand te vragen om peter of meter te worden of iemand succes te wensen met een presentje erbij. Bij verjaardagen is het eveneens fijn om een klein geschenkje bij de centjes te voegen.”

Bedrijfslogo’s

Evelien voorziet ook in zakjes snoep om uit te delen bij verjaardagen of puntzakken gevuld met verschillende soorten snoep. Verder zijn er snoeptaarten en piñata’s. “Ik vond het ook belangrijk om alles te kunnen aanbieden tegen toegankelijke prijzen.”

Evelien wil zich ook specialiseren en inzetten op bedrijven die hun logo willen toevoegen aan de snoepgeschenkjes. “Ik wil de geschenkjes personaliseren op maat van de klant.”

Dertig soorten

Verder zet Evelien in op communies, feestjes, valentijn, Dag van de Zorg en andere themadagen, telkens met passende boodschappen erbij.

Momenteel is er al een aanbod van dertig soorten snoep. “Het is de bedoeling om nog verder te investeren. Ik let wel op de kwaliteit en verkoop snoepmerken zoals Haribo, Joris en Lutti.”

Op de website www.zoetiglekkers.blogspot.com kan je het aanbod vinden en bestellen en via Instagram en Facebook kan het ook onder de naam Zoetiglekkers. “Wie zelf een suggestie heeft, kan dat altijd aanbrengen. Dan kijk ik wat mogelijk is.” De leveringen kunnen normaal gebeuren de dag na de bestelling.”