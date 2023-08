Evelien (40) redt het leven van Nathan (5) tijdens concert van Metejoor in Middelkerke

Gerlinde Joos (32) uit Houthulst is een mama van drie kindjes en zoontje Nathan (5) is grote fan van Metejoor. Daarom mocht hij afgelopen vrijdagavond mee met haar naar Middelkerke, waar Metejoor optrad in de Proximus Pop-Up Arena. Daar liep het echter fout voor Nathan, maar gelukkig kwam er hulp uit het publiek. Evelien Serpieters (40) bleek de reddende engel.

Voor aanvang van het concert mocht Nathan wat snoep uitkiezen van zijn mama. “Hij koos een zakje met kleine, harde suikerbollen. Tijdens het laatste nummer van Metejoor had hij echter te veel bollen ineens in z’n mondje gestopt en liep het fout. Plots deed hij teken dat hij geen adem meer kreeg. Een snoepbol was in z’n keel vast komen te zitten”, doet Evelien het relaas van wat Nathan’s mama haar vertelde na afloop.

Reflex

Evelien Serpieters (40) uit Koekelare had alles zien gebeuren. Zij zat samen met haar vriendin Sofie in de concertzaal op dezelfde hoogte van Nathan en z’n moeder. “Ik merkte dat er drie mensen met een kindje naar buiten liepen, toen Metejoor aan zijn laatste nummer bezig was”, legt Evelien uit. “In een reflex liep ik hen achterna en vroeg direct of alles oké was, maar kreeg meteen het antwoord dat Nathan aan het stikken was. Ik werk in een buitenschoolse kinderopvang en krijg in dat kader om de twee jaar een EHBO-cursus. Ik wist dus dat ik een Heimlich-manoeuvre moest uitvoeren. De eerste keer faalde mijn poging, maar de tweede keer had ik meer succes en was het bingo. De snoepbol flapte eruit.”

“Ik ben geen heldin en heb gedaan wat ik moest doen” – Evelien Serpieters

“Ik ben geen heldin en heb gedaan wat ik moest doen”, wuift Evelien alle lof weg. “Want dat is toch wel even schrikken. Vooral omdat niemand anders blijkbaar iets in de gaten had en er dus ook niemand een ambulance belde of de EHBO-post probeerde te bereiken. Gelukkig is alles goed afgelopen. Ik ben nadien naar de fanstand van Metejoor gegaan en heb daar een tas en een kaartje gekocht en aan de kleine gegeven, zo hield hij toch nog een positieve herinnering over aan zijn ‘Metejoor’-avondje. (lacht). ’s Anderendaags hebben de ouders me, na wat speurwerk op Facebook, weten te vinden om me te bedanken en te zeggen dat het met Nathan op wat keelpijn en pijn aan zijn ribben na goed gaat.”

Tweede keer

Opmerkelijk is dat het al de tweede keer is dat Evelien een dergelijke ingreep moest uitvoeren en dit in een gelijkaardige situatie. “Enkele jaren geleden was een nog jonger kindje aan het stikken in een chipje op de voetbalclub waar ik aanwezig was. Ook toen lukte het me om een Heimlich-greep succesvol uit te voeren”, besluit Evelien. (EV)