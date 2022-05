Evelien (38) wil liefde voor tapas delen in Wingene

Evelien D’Hoore (38) richtte haar nieuwe zaak in Wingene onder de naam Tapas Evelien op. Ze biedt zelfgemaakte tapas aan die enkel te verkrijgen zijn na bestelling. Haar tapasgerechten zijn allemaal huisgemaakt en zo uniek in zijn soort.

“Mijn allergrootste hobby is koken”, vertelt Evelien. “Tijdens mijn dagelijkse job ben ik tewerkgesteld als zorgkundige bij familiezorg. Het zorg dragen voor mensen is echt mijn ding en het koken voor mensen hoort daar ook bij. Mijn echtgenoot Joy De Vliegher is kok van beroep en zo heb ik een goede leermeester in huis. Ik maakte al geregeld wat tapasplanken klaar wanneer vrienden of familie op bezoek kwamen. Telkens opnieuw liet ik mij vertellen dat het heel lekker was en uniek in zijn soort. Vandaar dat ik besloot om mijn liefde voor tapas met iedereen te delen. Ik koos ervoor om Tapas Evelien op te starten. Mijn doelstelling is om tapasplanken klaar te maken, enkel na bestelling. De klant kan die bij mij thuis afhalen. Voor alle duidelijkheid wil ik vermelden dat het enkel om afhalen gaat.”

Aparte smaken

Mijn grootste troef is dat alles huisgemaakt is. Ik wil niet zomaar een tapasplank serveren. Het moet telkens iets unieks zijn, met aparte smaken en combinaties. Er is keuze uit diverse soorten tapasplanken en dit van groot naar klein. Alle vragen en suggesties zijn welkom en ik heb oor voor de vraag van de klant. Ikzelf vind het leuk om gezellig thuis te zijn en te genieten van lekker eten. Het koken blijft voor mij een grote hobby en ik hoop dat ik veel tapasgerechtjes mag klaarmaken.”

Altijd paraat

“Iemand die tapas wil serveren tijdens een feest kan ook bij mij terecht. In het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 juni ga ik van start. Tapas Evelien staat tijdens de werkweek en het weekend altijd paraat om lekkers klaar te maken.” (NS)

Tapas Evelien kan je terugvinden op de Facebookpagina. Bestellen kan ook via het nummer van Evelien: 0478 78 83 15. De bestelde tapasplanken kunnen afgehaald worden bij Evelien in de Noordakkerstraat 32 in Wingene.