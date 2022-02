Evaluatie na de storm “Helmgras heeft zijn werk gedaan”

Corrie, de eerste storm van dit jaar, zorgde weer dat de Kustweg tussen Mariakerke en Middelkerke moest afgesloten worden door de zandophoping, Opvallend was dat niet het geval in de strook tussen Dorpsstraat en Middenlaan, waar in het voorjaar van 2021 duinen met helmgras werden aangelegd. “Die methode werkt”, zegt ingenieur Steve Timmermans van afdeling Kust.

Tussen februari en april 2021 werden voor de dijk van Raversijde duinen aangelegd over een strook van ongeveer 750 m. Er werden verschillende vakken van tien bij tien meter met rijshouthagen en helmgras aangeplant. De vakken met helmgras moeten door de wind natuurlijk aangroeien met zand, waardoor een duinstrook ontstaat. Die moet er voor zorgen dat het zand op het strand blijft. Dat is meteen ook een goede zaak voor de bescherming van de kust tegen stormen.

En zie: na de eerste grote storm werpt die aanpak zichtbaar zijn vruchten af. De Kustweg tussen Middelkerke en Oostende moest zondag en maandag weer worden afgesloten, maar het tramverkeer kon doorgaan en in de strook waar duinen zijn aangelegd, bleef de Kustweg gevrijwaard.

Proefproject

“Dit is een proefproject, dat we in samenwerking met de universiteiten van Gent en Leuven opvolgen op het vlak van zandaangroei en ecologie”, vertelt ingenieur Steve Timmermans van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust, van de Vlaamse overheid. “De evaluatie zal nog een tijdje verder lopen alvorens we de juiste conclusies kunnen trekken. Maar de eerste resultaten zijn heel goed. Na de storm Corrie merken we heel duidelijk dat de impact van het zand op de Kustweg nihil is en dat we zandaangroei en dus duinenontwikkeling krijgen op het strand.”

De rest van de Kustweg tussen Mariakerke en Middelkerke kwam wel zwaar onder het zand te zitten en moest afgesloten worden, maar de Kusttram bleef wel rijden. © Peter Maenhoudt

“We zien echt wel dat er in die zone geen zand doorwaait naar de Kustweg. Het zand blijft ter plaatse, we zien zelfs dat de aangroei van zand aan de zeezijde zo snel gaat dat het aangeplante helmgras volledig onder het zand zit en voor een stuk dood zal zijn. Er zal bijkomende aanplant moeten gebeuren, al zal dat daarom niet na elke storm het geval zijn.”

Op zoek naar helmgras

“Het aanplanten van nieuw helmgras is op zich niet zo’n grote inspanning, maar onze bezorgdheid is wel om voldoende streekeigen helmgras te vinden. Dat helmgras moeten we halen in andere helmduinen of in kwekerijen, maar daar zijn er niet veel van: twee in Duitsland, één in Nederland en dat is het. Het moet om het juiste type helmgras gaan, dat gedijt in ons duinenzand”, legt Steve Timmermans uit. “Dat is iets wat we zullen moeten bekijken.”

Vorig jaar werd ook de stormmuur in Mariakerke voltooid, enerzijds tussen Strandplein en Henegouwenstraat en anderzijds tussen Diksmuidestraat en Albertushelling. Het is een muurtje van 40 cm hoog tussen rijweg en zeedijk, dat ook als zitbank kan dienen. Er zijn zes openingen, die zorgen dat de zeedijk toegankelijk blijft en kunnen afgesloten worden met mobiele rolpoorten. “Maar dat is dit keer nog niet nodig geweest”, aldus Timmermans. “Daarvoor was het stormpijl nog niet hoog genoeg.”