Eva Waes was de Krak van 2021 in Jabbeke: “Werk schenkt veel warmte en voldoening”

Eva Waes (51) is de echtgenote van Servaas Sierens en de mama van David en Nathan. Eva werd vorig jaar verkozen tot Krak van Jabbeke, in navolging van haar man. Servaas werd in 2021 tot Krak verkozen.

Dat Eva haar man mocht opvolgen, had ze puur aan haar eigen verdiensten te danken. Eva, geboren in Duinkerke, werd tot Krak verkozen omdat ze op heel regelmatige basis met een lading vol hulpmiddelen naar het vluchtelingenkamp in Duinkerke trekt. Als (psychiatrisch) verpleegkundige staat ze tevens in voor wondzorg. “Het verhaal van het goederentransport naar Duinkerke is zo’n vijf jaar geleden begonnen. Ik kreeg via via 400 mutsen en dankzij priester Marechal kwam ik in contact met het Belgian Aid Network. Ik vernam de noden van het vluchtelingenkamp van Duinkerke en begon goederen in te zamelen. Er ontstond een samenwerkingsverband met Een hart voor vluchtelingen Gent en hier richtten we onze eigen vrijwilligersgroep Charlies Angels op. Op 13 november 2020 reed ik zelf voor het eerst naar Duinkerke, omdat men kampte met een blijvend tekort aan chauffeurs. Dit was exact 49 jaar nadat ik in Duinkerke was geboren”, vertelde Eva daarover vorig jaar in deze krant.

Gerichte vragen naar spullen worden via sociale media gedaan. “We sorteren de spullen en rijden dan op woensdag naar het kamp. De goederen worden in een loods gedeponeerd en verdeeld naargelang de noden. Ik doe ook wond- en andere medische zorgen.”

Wat deze Krakprijs betekende voor Eva? “Het doet me deugd gedragenheid voor mijn project en respect voor mijn persoonlijke inzet te mogen ervaren. Anderzijds moet ik toegeven dat dit altruïsme ook voor mezelf zeer veel biedt. Het werk voor de mensen in Duinkerke schenkt me veel voldoening, dankbaarheid en warmte.” (BC)

