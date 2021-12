Eva is 500ste geboren baby in AZ Delta Menen

Op de kraamafdeling van AZ Delta Menen zag dit jaar de 500ste baby het levenslicht. Er staan nog verschillende bevallingen op de agenda in 2021.

De Meense materniteit stevent niet af op een record aantal geboorten want ook in 2019 werden er al meer dan 500 baby’s geboren maar hoofdvroedvrouw Heidi Loyson benadrukt wel dat het een topjaar is. “Vorig jaar kwamen er hier 486 baby’s ter wereld en voor dit jaar verwachten we er toch zo’n kleine 510 want er zijn nog meerdere bevallingen gepland in deze laatste week van het jaar.”

De 500ste geboren baby in de kraamafdeling is Eva Masschelin die op 22 december geboren werd. Het woog toen 3,470 kg en is 49 cm. De trotse ouders zijn Arie Masschelin en Christel Mballa Salome. Samen met grote broer Ezra wonen ze in de Boldriesstraat in Lauwe.