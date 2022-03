Eva Clarysse uit Ingelmunster verblijft nog tot 7 mei op stage in Rwanda: “Gratis onderwijs, maar toch gaan kinderen niet naar school”

Maandag 7 februari vertrok Eva Clarysse naar een dorpje in de sector Mutete in Rwanda op zo’n 9.664 kilometer van Ingelmunster. Ze verblijft er tot zaterdag 7 mei, waar ze zich focus op gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

Eva (20) is de dochter van Pascal en Hilde Clarysse-Lavens, de zus van Wout, uit de Gentstraat. Na haar zesde middelbaar koos ze voor de driejarige bacheloropleiding ‘Toegepaste gezondheidswetenschappen’ in Howest Campus Brugge-centrum.

Eva zit in haar laatste jaar van haar bacheloropleiding. Ze moest dan ook een eindstage uitvoeren. “Tijdens een infomoment rond buitenlandse stages kreeg ik te horen dat er een project werd opgestart in Rwanda. Mijn studie richt zich voornamelijk op gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Aangezien de kwaliteit van de gezondheidszorg en de kennis niet altijd optimaal is in vele Afrikaanse landen, vind ik dat mijn richting een grote meerwaarde kan bieden. Voorkomen is namelijk beter dan genezen.”

“Waarom de keuze voor Rwanda? Ik wil al altijd graag iets voor kinderen doen, zodat ik voor deze stageplek koos. Het project richt zich op een brede doelgroep maar de focus ligt vooral bij de kinderen. Toen ik wat informatie opzocht over het land werd mijn keuze al snel bevestigd. De natuur is hier namelijk geweldig.”

Afgelegen dorpje

“Op maandag 7 februari kon ik eindelijk vertrekken, richting Rwanda voor een stage van drie maanden. Mijn stageplaats gaat door in een dorpje in de sector Mutete in de noordelijke provincie van Rwanda. Het dorpje ligt heel afgelegen van alles, winkels zijn hier niet te vinden. De weg er naar toe bestaat uit enkele kilometers recht omhoog op slechte aardewegen. Momenteel werken we met drie studenten aan het project. Ik verblijf hier nog tot 7 mei.”

In Rwanda werkt Eva mee aan het project ‘Duurzame drinkwatervoorziening op zonne-energie door zuivering van regenwater voor scholen in ruraal Noord-Rwanda’. “Dit is een project dat samenwerkt met verschillende partners uit België, zoals de Watergroep. Op dit moment wordt er een watertank gebouwd met een zuiveringsinstallatie. Hierdoor zal er binnenkort drinkbaar water ter beschikking zijn. De tank is nog in volle opbouw. Samen met de andere studenten nemen wij het gezondheidsaspect op ons.”

“Dit doen we door in te zetten op gedragsverandering rond het thema water, hygiëne en sanitatie in een school in Mutete. Het is de bedoeling dat de leerlingen van dat schooltje en de volledige bevolking van Mutete worden gesensibiliseerd rond deze thema’s om gezondheidsproblemen te voorkomen en hun levenskwaliteit te verhogen.”

Een echte cultuurshock was het voor Eva niet. “Enkel met niet plannen heb ik het moeilijk. Alles verandert voortdurend, alles duurt veel langer dan verwacht en mensen komen nooit op tijd. Geduld leer je hier zeker hebben. Wat mij het meest raakt, is kinderen te zien die niet naar school gaan, hoewel het onderwijs hier gratis is. Dit komt door de kost van een schooluniform, schoolmateriaal of de mentaliteit van de ouders.”

“Wanneer jonge kinderen je smeken om geld, wanneer ze zelfs geen schoentjes dragen en geen propere kledij hebben, dan moet ik toch wel even slikken. Kinderen zien spelen met een zelfgemaakte bal uit afval doet mij nogmaals beseffen hoe goed we het wel hebben in België.”

Elke dag anders

“Een dag is hier nooit hetzelfde. Mijn dag start meestal om 8 uur aan de ontbijttafel. Daarna start ik aan het project. Dit is meestal opzoekwerk op de computer, het maken van voorlichtingsmateriaal, brainstormen, bezoeken van de school, naar bijeenkomsten gaan, zaken aankopen voor het project… Na onze werkdag doen we vaak nog een wandeling, schrijf ik aan de blog of werk ik nog wat aan schoolopdrachten. Het avondeten vindt pas plaats rond 21 uur, waardoor ik vaak na het eten rechtstreeks naar bed ga. In het weekend doen we uitstapjes en was ik mijn kleren.”

“Vanuit Vlaanderen worden voornamelijk de infrastructurele werken betaald, met name de aanleg van regenwateropvangsystemen en een waterzuiveringsinstallatie maar veel andere zaken ontbreken nog. Hierdoor is het moeilijk voor ons om in te zetten op gedragsverandering, zoals handen wassen voor de maaltijd of na een toiletbezoek. Zo zijn er heel wat handwasfaciliteiten defect, waardoor er geen mogelijkheid is om de handen te wassen. Daarnaast is er geen zeep of schoonmaakmateriaal ter beschikking. Het is ook belangrijk dat alle leerlingen een eigen beker hebben, zodat ze schoon water kunnen drinken.”

“We willen ook inzetten op sensibilisering waar we educatiemateriaal voor nodig hebben: folders, posters, verf, borden … Om dit te kunnen bereiken, zijn we begonnen met een geldinzameling. Jouw gift zal gebruikt worden om al deze zaken aan te kopen, zodat onze studenten de kinderen en inwoners van Mutete kunnen leren omgaan met drinkbaar water en dat ze toegang hebben tot handwasfaciliteiten. Vanaf een gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest.”

Wie zich geroepen voelt om dit project te steunen, kan een bedrag overschrijven via volgende link: https://www.howestfoundation.org/nl/drinkwatervoorziening-rwanda.

