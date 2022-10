Europese top tekent present op Masters of Foam in Otegem

Dit weekend organiseert Miniatuur Racing Club Zwevegem een wedstrijd voor telegeleide wagentjes uitgerust met moussebanden. De internationale top aan piloten zal er aanwezig zijn.

Miniatuur Racing Club Zwevegem werd in 1981 opgericht en is gevestigd in oc De Brug in Zwevegem. “We zijn een club voor elektro-aangedreven telegeleide wagens van schaal 1:18 tot en met 1:10. Daarnaast hebben we in 40 jaar tijd verschillende kampioenen opgeleid. We tellen op dit ogenblik ongeveer 30 enthousiastelingen waarvan enkelen op een hoog niveau Europese wedstrijden hebben gereden”, begint Pieter Saelens, secretaris van de club. Onder impuls van enkele bestuursleden treedt MRCZ opnieuw toe tot de selecte club van clubs die een Europese RC wedstrijd organiseert. “We staan bekend om onze strakke organisatie van wedstrijden in België. Zo hebben we een eigen indoor circuit in oc De Brug in Zwevegem en beschikken we ook over een niet-permanent outdoor circuit.”

Moussebanden

Van oudsher werden telegeleide wagens uitgerust met moussebanden. “Tijdens deze wedstrijden ruikt men niet de geur van verbrand rubber, maar van mousse. De banden worden op de juiste diameter afgedraaid om zo tot de allersnelste wagen te komen. Wat deze wedstrijd nog unieker maakt, is dat er enkel wagens van een schaal 1:12 rijden. Deze klasse is de roots trouw gebleven en rijdt al jaren met banden van mousse. Deze wagentjes halen door hun achterwielaandrijving en lage gewicht topsnelheden. De 1:12 schaal staat bekend als snel en technisch. Hierbij worden vooral ook de vaardigheden van de piloot dubbel en dik in de verf gezet”, aldus Pieter Saelens. De wedstrijd Masters of Foam werd voor het eerst in Mol verreden in 2015. Daarna vond de wedstrijd telkens plaats op het drielandenpunt, in het zuiden van Nederland. Men verwacht een internationale bezetting. “Het zal, mede door de gunstige ligging met het VK, een topeditie worden. Er zijn meer dan 75 piloten ingeschreven. Deze komen uit Duitsland, Groot-Brittannië, België, Nederland, Frankrijk en zelfs vanuit de Scandinavische landen.” Ook kwalitatief is het deelnemersveld sterk vertegenwoordigd met piloten uit de top 20 van het laatste EK gehouden in Trencin (SK).

Praktisch

Gezien de omvang van de wedstrijd werd uitgeweken naar OC De Spoele in Otegem. De Masters of Foam-wedstrijd wordt gereden van vrijdag 28 tot en met zondag 30 oktober.

De toegang voor het publiek is gratis op vrijdag van 8.30 tot 20.30 uur, op zaterdag van 8.30 tot 20.30 uur en op zondag van 8.30 tot 17 uur. (GJZ)