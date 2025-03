Europese steden inspireren elkaar in de stijd tegen braindrain

Deze week verwelkomt Stad Roeselare vertegenwoordigers van negen Europese steden in het kader van het URBACT-netwerk ‘CitiesForTalent’. Dit netwerk focust zich op de ‘braindrain’, het fenomeen waarbij talentvolle jongeren middelgrote bedrijven verlaten, waardoor bedrijven moeilijker de juiste gekwalificeerde medewerkers vinden.

Iedere deelnemende stad werkt aan een actieplan om talent (opnieuw) aan te trekken en te behouden. Deze week laten steden uit onder meer Hongarije, Zweden en Spanje zich inspireren door initiatieven in Roeselare.

Ook voor Roeselaarse bedrijven is het niet altijd even makkelijk om de juiste profielen aan te werven. Vaak blijven talentvolle jongeren uit Roeselare hangen in studentensteden of zoeken ze jobs in grotere steden. Om deze reden wil de Stad in samenwerking met lokale partners talent aantrekken, behouden en ook optimaal benutten op de arbeidsmarkt.

Dit actieplan en andere acties worden vanaf 2026 uitgerold in samenwerking met organisaties zoals VOKA en VDAB.