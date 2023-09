De bewoners van de Europalaan beleefden een geslaagd straatfeest.

“Het initiatief stond voor de tiende keer op het programma”, verduidelijkt Sofie Vanhove. “Onze straat was verkeersvrij en we dronken eerst een aperitief op de oprit van mijn woning… Na een lekkere barbecue konden de aanwezigen nog genieten van een nagerecht en koffie. Kindergrimeur Anja Vandenberghe gaf het jonge volkje een leuk snoetje en er was ook een ambiancevolle verrassingsact voorzien.”