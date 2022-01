Europahuis Ryckevelde heeft met Sanne Doms een nieuwe directeur

Het Europahuis Ryckevelde in Brugge start 2022 met een nieuwe directeur: Sanne Doms, voormalig Brugs gemeenteraadslid, volgt Machteld Boussemaere op.

Een eengemaakt Europa kan alleen maar bestaan als de Europeanen er zelf achter staan. Het is belangrijk dat mensen begrijpen hoe de EU in elkaar zit en hoe ze hun stem kunnen laten horen. Vanuit die missie vertaalt het Europahuis Ryckevelde complexe Europese thema’s naar informatie op mensenmaat.

Workshops

Dat doet dit centrum, dat enkele jaren geleden zijn vaste stek in de hoeve van Ryckeveldebos verliet voor een pand in de Sint-Baafsstraat in Sint-Andries, via workshops, rollenspelen en simulatie-oefeningen. De organisatie maakt gebruik van nauw contact met scholieren, jongeren en volwassenen om ook interactief lesmateriaal over de EU te ontwikkelen voor Europeanen van 10 tot 100 jaar.

De nieuwe directeur Sanne Doms is de levensgezellin van Brugs jeugdschepen Mathijs Goderis. Zij werd in 2013 nationaal voorzitter van de SP.A jongeren en zetelde in de vorige legislatuur in de Brugse gemeenteraad. Na de jongste verkiezingen nam ze afstand van haar gemeenteraadszitje, omdat haar man schepen werd én zij voor het moederschap koos.

Opvolging

Ze is geen onbekende van het Europahuis, want ze zetelde een aantal jaren geleden al in de Algemene Vergadering vanuit de Stad Brugge en maakte het afgelopen jaar deel uit van het Bestuur. Daarin liet ze zich naar verluidt opmerken door een grote kennis van organisatorische zaken en een sterke interesse voor de inhoudelijke werking.

Sanne Doms neemt de fakkel over van Machteld Boussemaere, die na meer dan tien jaar de organisatie verlaat.

“Ik wil Machteld bedanken voor al haar werk voor het Europahuis Ryckevelde. De fantastische vormingen die ze heeft uitgewerkt, de oneindige Europakennis die ze bijdroeg aan de beweging en haar enthousiasme waarmee ze honderden mensen heeft laten proeven van de Europese Unie. Maar zeker ook voor de warme overdracht. Het zijn heel grote schoenen om te vullen”, zegt de nieuwe directeur.

Hervorming

Het Europahuis Ryckevelde heeft een lange weg afgelegd en zich al meer dan één keer hervormd. Sanne Doms wil in de eerste plaats alle groei en kennis van de beweging consolideren en verder inzetten op de interessante weg die het Europahuis is in gegaan.

“Er zitten ontzettend veel boeiende projecten, vormingen en participatietrajecten in de pijplijn. We willen ons team sterker maken om op deze manier nog meer mensen te kunnen bereiken en te laten participeren aan het Europese beleid. Ik kijk er naar uit om met het enthousiaste team en de vele interessante partners verder te timmeren aan de weg die het Europahuis is in geslagen.”

Burgerparticipatie

Christophe Boval, voorzitter van het Europahuis Ryckevelde, stelt: “Het Bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat het Europahuis Ryckevelde onder leiding van Sanne en met de enthousiaste medewerking van de teamleden verder zal excelleren in het aanbieden van vormingen en lesmateriaal over Europa en het uitwerken van projecten rond burgerparticipatie op Europees niveau.”

“Tevens wil het bestuur van deze gelegenheid gebruik maken om, dankbaar terugblikkend op wat ze heeft nagelaten, Machteld het allerbeste te wensen in haar verdere carrière.”