Euro Shop Roeselare pronkt met nieuwe keukenafdeling

Euro Shop pakt uit met een nieuwe keukenafdeling. Alle binnenmuren, alsook verlichting en vloerbekleding hebben een restyling ondergaan. Alle topmerken zijn opgenomen in het programma met alle nieuwste snufjes en technieken.

“De totale oppervlakte van de vernieuwde keukenafdeling bedraagt ongeveer 1.000 vierkante meter waar voor het ogenblik een 85-tal keukens, dressings en inloopkasten geëxposeerd staan. Ook aluminium draai- en schuifdeuren zijn in het assortiment opgenomen. Die afdeling loopt naadloos over in de badkamerafdeling die ook voor 1.000 vierkante meter goed is”, vertelt Danny Kerckhof, die samen met zijn vrouw verantwoordelijk is voor de meubel-, keuken-, en meubelen op maatafdeling binnen Euro Shop. Dit zowel voor de aankoop als voor het personeel.

Nieuwste snufjes

“Na enkele jaren moet je een complete renovatie durven doen. Na verloop van tijd heeft een toonzaal al zoveel kleine veranderingen ondergaan dat het geheel niet meer klopt. Alle binnenmuren, alsook verlichting en vloerbekleding hebben een restyling ondergaan. Uiteraard zijn ook de meubelen en apparaten geëvolueerd. Alle topmerken zijn opgenomen in het programma met alle nieuwste snufjes en technieken. Je moet weten dat binnen het algemeen meubelgebeuren de keukenafdeling altijd de eerste is die nieuwe trends brengt, vandaar dat we ook altijd op deze kar springen. Ons doelpubliek is zeer uitgebreid, zowel jong als oud kan door het ruime aanbod dat we bieden bij ons terecht, van modern, klassiek en romantisch tot retro. Dit in alle budgetten. Onze prijzen zijn correct en onze plaatsingen zijn zoals het hoort. Wij geven geen apparaten gratis alsook geen gratis kasten, want gratis bestaat niet. Maar als je de eindrekening maakt, ben je bij ons wel aan het juiste adres. Onze medewerkers helpen de klant van A tot Z voor de realisatie van hun droomkeuken of inloopkast. Deze worden ter plaatse opgemeten. Wij maken niet zoveel publiciteit met deze afdeling, maar vaak zien we vrienden of kennissen van klanten die hoorden over onze top prijs-kwaliteit en de goede service die ze kregen. Dat is toch de beste publiciteit, niet?”

Dagelijks optimisme

“Vandaag, met de opening van de vernieuwde afdeling, willen we onze medewerkers van de volledige meubel-, keuken-, interieur op maat-, en badkamerafdeling bedanken voor hun dagelijkse optimisme en inzet. Het zijn stuk voor stuk trouwe mensen met een sterke band en respect voor elkaar. We zijn dan ook supertrots op wat er is gerealiseerd en dit alles in eigen beheer en met onze eigen monteurs, topteam!” (RV)