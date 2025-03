Eugène Vanhecke mag 102 kaarsjes uitblazen

Eugène Vanhecke werd op 7 maart 1923 in Roeselare op de wijk De Waterdam geboren. Hij mocht dus 102 kaarsjes uitblazen.

Eugène Vanhecke had nog een oudere broer Constant. Tot zijn 15de volgde hij aan de vakschool een opleiding metaalbewerking. Na die vakopleiding verhuisde het gezin naar Antwerpen voor het werk van Eugènes vader. Na twee jaar, toen de oorlog uitbrak, keerde de familie Vanhecke terug naar Roeselare. Tijdens de oorlog ging Eugène in Frankrijk in de wegenbouw werken. Hij deed onder meer grondwerken voor de aanleg van een vliegveld. Daarna vervulde hij zijn legerdienst. Nadien werkte hij, tot aan zijn pensioen op 68 jaar, in verschillende metaalverwerkende bedrijven.

Feest

Cupido heeft nooit raak geschoten, Eugène bleef vrijgezel en woonde tot eind juni 2022 in zijn eigen woning in de Koestraat, daarna werd het woonzorgcentrum Sint-Henricus zijn nieuwe thuis. Hij woont er graag en bij deze feestelijke gelegenheid dankte hij hartelijk directie en personeel voor de goede zorgen. Eugène was een grote dierenvriend, erg op zijn zelfstandigheid gesteld, een echte plantrekker. “Ik heb altijd sober én eenvoudig geleefd en heb veel chance gehad,” aldus de 102-jarige, “maar ik hield wel van lekker eten en een goed glas wijn.” Vandaag kijkt Eugène veel tv, leest hij nog de krant. Hij kan het zelf nauwelijks geloven dat hij 102 jaar geworden is. Feest was er de dag voordien, op donderdag 6 maart, in wzc Sint-Henricus. Er waren felicitaties, bloemen, geschenken vanwege de stad en het koningshuis, die de schepenen Bart Wenes en Stefaan Van Coillie kwamen overhandigen. Ook alle medebewoners en het personeel van zijn afdeling waren op zijn verjaardagsfeest aanwezig.

Schepen Van Coillie vertelde nog dat de oudste Roeselarenaar Gaston Rondelez is met zijn 102 jaar en 6 maanden en Martha Van Coillie (geen familie van de schepen, red.) de oudste Roeselaarse is met haar 107 jaar. (AD)