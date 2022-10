Ettelgemse Zomerbar House of the Feniks wordt winterbar: “Zorgen voor gezelligheid”

Na de succesvolle maanden van zomerbar House of the Feniks wordt de site in Ettelgem nu omgevormd naar een winterbar met alle elementen om er een gezellige plek van te maken.

“Ik dacht eerst wat rust te nemen. Maar de lokroep om op het succes van deze zomer verder te doen, was te groot. Ik besliste al vlug om voor een winterbar te gaan”, vertelt Sacha Stappers. “Mijn bedoeling is om voor warmte en gezelligheid in de komende donkere dagen te zorgen.”

Winterbar House of the Feniks opent op donderdag 3 november en sluit die weer na donderdag 29 december. De voorbije weken werkte Sacha Stappers, met hulp van enkele vrienden en buren, hard om de wintersfeer te creëren. “Ik heb alle nodige materialen en een grote tent zelf gekocht. Een grote investering, maar dat is eenmalig. Als dit meevalt, blijven we voor dit concept gaan tijdens de winter, maar ook onze zomerbar blijft bestaan.”

Warmte

Sacha laat voor zijn winterbar niets aan het toeval over. Hij wil niet alleen de winterse sfeer scheppen, maar zal er ook voor zorgen dat zijn klanten geen kou moeten lijden. “Ik kocht enkele gasbranders aan, heel veel fleece dekentjes en de loungezetels krijgen een knus velletje.”

Met kerstbomen, verlichting en nepsneeuw wil Sacha het gevoel opwekken van een landschap in Lapland. “In het weekend gaan we voor een soort après-ski, met wekelijks een ander themaland. Daar horen ook typische gerechtjes bij en onze danseressen zullen – uitgedost in kledij van dat land – voor ambiance zorgen. Aan de bar worden geen cocktails geserveerd, zoals in de zomer. We gaan voor warme dranken, jenever, glühwein…”

Voetbal

“Tot slot zal ik ook de voetballiefhebbers niet vergeten. Er komt een groot scherm voor wie de WK-matchen wil volgen, maar we worden geen WK-dorp. De focus ligt echt op een winterbar”, besluit Sacha. (LIN)

Winterbar House of the Feniks vind je in de Vrijboomstraat en is elke dag open om 13 uur.