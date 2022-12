Etienne Vankeirsbilck wordt nieuwe ereburger

Etienne Vankeirsbilck, de stichter van volkskunstensemble Die Rooselaer, zal de nieuwe ereburger van Oostrozebeke worden. Raadslid Marleen Lefebre (N-VA) vroeg info over de procedure aan schepen Jonas Van D’Huynslager (Oostrozebeke.nu) in de meest recente gemeenteraad.

Etienne Vankeirsbilck heeft intussen het formulier waarbij hij zijn toestemming geeft om ereburger te worden bij de gemeente ingediend. Het is nu aan het college van burgemeester en schepenen om een gemotiveerd voorstel te formuleren en aan de gemeenteraad voor te leggen. Wanneer alles naar wens verloopt, kan in de gemeenteraad van 2 februari 2023 het punt aan bod komen.

Verdienste

Misschien een korte toelichting voor lezers die niet zo vertrouwd zijn met de naam van de toekomstige ereburger. Etienne Vankeirsbilck was 40 jaar voorzitter van het West-Vlaams Volkskunstensemble Die Rooselaere en medestichter-raadgever van diverse Oostrozebeekse buitenlandse initiatieven. Met zijn groot aantal verwezenlijkingen, erkenningen, initiatieven, adviezen, zowel in binnen- en buitenland, heeft hij aanzien verworven met Vlaamse, nationale en internationale uitstraling. Daarenboven heeft hij ervoor gezorgd dat Oostrozebeke meer Vlaamse, nationale en internationale uitstraling kreeg, in het bijzonder met de organisatie van de wereldfolkloreade.

Band met China

Etienne Vankeirsbilck is 88 jaar en woont in de Gaverstraat. Hij zette van 1956 tot nu Oostrozebeke op de kaart. Hij onderhield ook intense relaties met China, want in 2015 kreeg hij nog de zilveren Magnolia Award van Shanghai. Etienne bracht ooit het boek Streekdrachten in onze gewesten uit. (CLY)