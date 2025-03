Etienne en Christine vieren gouden jubileum in De Panne

Etienne Gevaert (72) werd geboren in Oudenaarde en zijn toekomstige bruid, Christine Delafontaine (70) werd geboren in Gent. Ze ontmoetten elkaar in Brussel, en die kennismaking leidde tot een officieel huwelijk, intussen 50 jaar geleden.

Brussel werd hun eerste woonplaats, maar in de voorbije decennia verhuisde het koppel regelmatig, en is het zelfs de tel kwijt. Etienne blikt terug op een carrière als mecanicien voor de bussen bij de MIVB, Christine werkte als secretaresse. Ze kregen één zoon, Steve, die nu in Spaans Baskenland woont en werkt. Genieten is het sleutelwoord, zeker sinds Etienne en Christine met pensioen zijn, en dat betekent: wandelen, petanque en bowling spelen, samenkomen met vrienden voor een lekker etentje in De Panne.