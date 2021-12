Essevee staat voor cruciale januarimaand

Na een moeilijke decembermaand staat Zulte Waregem opnieuw boven de gevarenzone. Met mooie overwinningen tegen KV Mechelen en Standard laat het Seraing en Beerschot achter zich. Een vooruitblik op de eerste confrontaties in 2022.

Het team van Simons en De fauw is vrij tot vijf januari. Na een korte rustperiode trekt de groep op zeven januari naar het nationaal oefencomplex in Tubeke voor een driedaagse stage. Tweedeklasser Lommel zal daar de tegenstander zijn voor een oefenduel.

Twee West-Vlaamse duels

Zulte Waregem trekt met een zes op zes de winterstop in. T1 Simons zal hopen dat zijn team verdergaat op dit elan. Op 15 januari komt KV Oostende over de vloer in de Elindus Arena. Vorig jaar maakte Blessin nog furore met zijn kustploeg door bijna een ticket voor Champions’ play-offs af te dwingen. Nu is de situatie totaal anders. De twee West-Vlaamse ploegen hebben evenveel punten, maar KVO staat twee plaatsen hoger in het klassement. Een opsteker voor Essevee: het won de heenmatch met 0-2 aan de kust. Een goede week later trekt de fusieclub naar een sterk Cercle Brugge. Onder nieuwe coach Thalhammer won het onder meer van Seraing, een rechtstreekse concurrent, en net voor de break van Club Brugge. Zulte Waregem zal bij de pinken moeten zijn als het wat wil meenemen uit het Brugse, zeker na de eerste confrontatie aan de Gaverbeek. Essevee leek met een 2-0 voorsprong de zege moeiteloos over de streep te trekken, maar groen-zwart scoorde in de tweede helft vier keer.

Twee must-win matchen

Zulte Waregem sluit de maand af met duels tegen Leuven en Beerschot. Twee wedstrijden die ze op papier altijd moeten winnen. Uit het eerste duel met Leuven kunnen we niet veel leren. Het werd er 1-1 en het was bovendien de eerste competitiewedstrijd. Beide teams hebben grondig aan hun basiselftal gesleuteld, waardoor hun tactiek moeilijk te achterhalen is. Met een winst in deze partij zou Essevee een zeer goede zaak doen richting het behoud.

De match tegen Beerschot moet Zulte Waregem winnen. Voorlopig kent het een voorsprong van 14 punten op de Antwerpenaren. Als rood-groen deze match zou winnen, dan hoeft het zich geen zorgen meer te maken over een rechtstreekse degradatie. Het wordt erop of eronder in januari. Simons en de zijnen treffen rechtstreekse concurrenten die meestrijden om het behoud in eerste klasse. Als het deze maand positief kan afsluiten, dan kunnen ze zich opmaken voor een verlengd verblijf in eerste klasse. (EC)