Escape Room in Komen lanceert Escape Box

26 december ging een deel van het sociale leven opnieuw op slot, een direct gevolg van de coronamaatregelen. Ook de razend populaire Escape Room van Carla Alaimo (45) moest opnieuw de deuren sluiten. Toch bleef ze niet bij de pakken zitten en lanceerde ze de dag van de sluiting een gloednieuwe Escape Box. “Tijdens de afgelopen maanden hebben we geleerd om ons voortdurend te gaan heruitvinden”, klinkt het bij de onderneemster.

Wereldtop! Wie er de commentaren van de Escape Room in Komen op naleest, begrijpt meteen dat Carla, samen met haar echtgenoot Pascal, zich op de internationale kaart van de escape games heeft weten te zetten.

Toch was ook die reputatie niet opgewassen tegen de pletwals van het overlegcomité. “In oktober hadden we de bui al voelen hangen. Het regende annulaties en waar we tijdens de weekends vaak moesten puzzelen om iedereen een plaats te geven, hadden we nu weken met geen enkele reservatie.”

Opnieuw op slot

Carla blikt terug op een aartsmoeilijke periode, waar de sluitingen elkaar opvolgden. “Toen het pakket maatregelen in november van kracht werd, dachten we eigenlijk dat we gingen moeten sluiten. We vielen bijna van onze stoel toen bleek dat we toch nog open mochten blijven. Alleen was de vreugde van korte duur. Niet alleen waren er geen klanten, op 26 december viel dan toch het verdict dat we alles opnieuw op slot moesten gooien.”

26 december werd meteen ook de dag waarop de Escape Box werd gelanceerd, waarmee het koppel ondernemers de leegte probeerde op te vullen. “Toen we in november ervan overtuigd waren dat we toen al dicht moesten, zijn we beginnen nadenken. Hoe konden we onze onderneming toch nog draaiende houden?”

Compact exemplaar voor huiskamer

Carla haalde de mosterd bij haar eigen escape rooms en bouwde die om tot een compact exemplaar voor de huiskamer. “We hadden al escape boxen die op karren stonden, voor zowel fietstochten als wandelingen. Ons baserend op dat concept bouwden we kleinere exemplaren die mensen kunnen huren om zo thuis aan de slag te gaan, in de veiligheid van hun eigen bubbel.”

“We maakten 3 verschillende versies: eentje voor de kids, eentje voor het gezin en dan een meer pikante versie voor volwassenen. Telkens wanneer men erin slaagt een van de sloten te openen, moet men een spelletje spelen. Plezier gegarandeerd en dit urenlang.”

Dat de escape boxen op de nodige belangstelling konden rekenen, bleek al snel uit de reservaties. “Mensen zijn blij dat ze opnieuw iets aparts kunnen spelen in deze bizarre tijden”, sluit Carla af. “Het loopt zo goed dat we ondertussen bezig zijn met de bouw van nieuwe exemplaren om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.” (CLL)