Erwin Van Kerschaver blijft sporthart tonen: Maldegemse Krak van 2021 zat ook in 2022 niet stil

Als drijvende kracht achter tal van koersen en als man die toonde dat je ondanks een beperking heel wat kan realiseren, kroonde Erwin Van Kerschaver zich vorig jaar tot Maldegemse Krak van 2021. “Samen met mijn vrouw genieten van de fiets en supporteren voor onze koersende kleinzoon, dat is wat we in 2023 gaan doen.”

Op zijn vijftigste werd Erwin op een dag wakker en kon hij niet meer stappen. ‘Congenitaal ruggenmergtrauma’, luidde de diagnose. Het zorgde er onder meer voor dat hij in 2009 zijn bloeiende zaak Publica Sport moest stopzetten.

Maar wegkwijnen is niets voor Erwin. Zo deed hij van 2015 tot 2019 aan paracycling op hoog niveau. Ook richtte hij Cycling4Disability op, waarmee hij koersen voor mensen met een beperking organiseert. Zijn recentste prestaties zijn een fietstocht van 2.022 kilometer van Maldegem naar Orihuela in Spanje, de organisatie van het veldritkampioenschap van Vlaanderen voor aspiranten U15 & U12 en G-Sport op 11 november, en de organisatie van een veldrit op 13 november.

“Op 5 februari organiseer ik in Maldegem opnieuw een veldrit, en ik ben ook initiatiefnemer en medeorganisator van het kampioenschap van België 2023 en 2024 voor masters elite 3 & masters en aspiranten U15”, zegt Erwin, die de titel Krak beschouwt als een mooie erkenning. Voorts lanceerde hij onlangs Cycling Maldegem 4 Fun. “Een groep vrienden waarmee we een aantal keer per week met de fiets eropuit trekken”, zegt Erwin, die zijn koersende kleinzoon Dima Roels (14) door dik en dun steunt. “We volgen hem overal en ik help bij het onderhoud van zijn materiaal.”

(MIWI)

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari op www.kw.be/krak.