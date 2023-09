Ervaar gratis hoe tai chi je innerlijke kracht opbouwt

Taichischool De Zachte Kracht geeft op 25 en 28 september gratis kennismakingslessen tai chi. In de turnzaal van Freinetschool De Levensboom Marke zal Nele Pattijn je telkens van 19.30 uur tot 21 uur onderdompelen in de basisbeginselen van de oude Chinese krijgskunst.

Tai chi betekent letterlijk ‘het uiterste en alomvattende’. De Chinese interne krijgskunst heeft als bedoeling de geest stil en rustig te maken om zo bewuster te handelen. Wie tai chi beoefent, maakt vloeiende en zachte bewegingen die moeiteloos en gecoördineerd overvloeien in elkaar. “Met tai chi keer je terug naar de basis in jezelf. Je leert je echte ‘ik’ kennen waardoor je bewuster gaat leven”, vertelt lesgeefster Nele. Zelf beoefent ze al 19 jaar tai chi. Ook op haar leven heeft tai chi een positieve invloed gehad. “Naast het feit dat tai chi goed is voor de fysieke gezondheid, mag je het mentale echt niet onderschatten. Je bouwt innerlijke kracht op waardoor je rustiger en ontspannen blijft, ook al zijn de omstandigheden waarin je je bevindt allesbehalve dat”, gaat Nele verder.

Stapsgewijs

Nele laat je stapsgewijs duiken in de wereld van tai chi. “We beginnen altijd met enkele relaxatieoefeningen. Het is op dat moment dat je echt stil leert staan bij je geest en alles wat er intern gebeurt”, vertelt de lesgeefster. Na de relaxatie worden enkele vloeiende bewegingen aangeleerd. “Het is niet de bedoeling dat we in de twee eerste lessen meteen alle bewegingen doen. Les na les breien we enkele bewegingen aan de voorgaande, zodat je tegen het einde van de reeks een volledige set vloeiend beheerst”, vult Nele nog aan.

De lessen worden nog aangevuld met oefeningen in duo, waar je elkaar leert aanvoelen en een korte meditatie. Wie na de kennismakingslessen de volledige cursus wenst te volgen, betaalt 240 euro voor twee lessen per week over een periode van 15 weken. (SV)